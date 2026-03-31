Susto en O Milladoiro: un coche marcha atrás atraviesa la N-550 y acaba en la acera contraria

Los viandantes que este lunes a mediodía transitaban por la avenida de Rosalía de Castro en O Milladoiro (Ames), a la altura del cruce con la rúa da Cruxa y la rúa Figueiras, presenciaron un suceso que, afortunadamente, se saldó sin causar víctimas, aunque pudo tener consecuencias fatales.

Pasadas las 13.30 horas, un vehículo que estaba estacionado o detenido en la vía en dirección a Padrón, en las proximidades de la parada de autobús situada ante el supermercado Gadis, comenzó a desplazarse marcha atrás sin control. El coche cruzó su carril, rebasó la mediana, invadió el carril en sentido contrario —en dirección a Santiago— y terminó deteniéndose en la esquina con la rúa Figueiras, tras chocar contra un semáforo.

Las cámaras de seguridad de una cafetería de la zona grabaron el momento exacto del suceso. Según las imágenes del sistema de videovigilancia, eran las 13.34 horas cuando un Opel Astra negro irrumpió marcha atrás en el carril de bajada y colisionó contra un vehículo que esperaba detenido ante el semáforo en rojo. Lejos de frenarse, el Opel continuó su trayectoria, derribó una señal de tráfico, siguió por la acera y acabó impactando contra el semáforo situado en la rúa Figueiras, donde finalmente se detuvo.

Todo apunta a que el conductor, que no se encontraba en el interior en ese momento, no dejó accionado el freno de mano al parar o estacionar el vehículo.

El incidente provocó una gran expectación entre los presentes. “Fue una locura; es increíble que no pasara nada con la cantidad de gente que cruza por ese paso de peatones”, coincidían en señalar varias personas congregadas en el lugar.