Vecinos de Lalín piden a la Agencia Tributaria que garantice la atención presencial en A Estrada para la Renta 2025
La falta de citas obligó a muchos a acudir a las gestorías privadas o realizar la declaración con errores
Recuerdan que la Administración llegó a pedir perdón, pero no garantizan que se cubra el personal necesario
Vecinos de Lalín acaban de lanzar un llamamiento a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para que garantice la atención personalizada en las delegaciones de la provincia de Pontevedra, específicamente en la oficina de A Estrada. La noticia llega ante el próximo inicio de la campaña de la Renta 2025, y los problemas de personas registrados en la anterior.
Así, la petición surge tras las incidencias registradas en el ejercicio anterior, donde varios vecinos de la comarca sufrieron las consecuencias de la falta de citas presenciales. A pesar de los reiterados intentos por vía telefónica e internet durante semanas, muchos contribuyentes no lograron obtener cita, viéndose obligados a acudir a gestorías privadas con el consiguiente coste económico, o a realizar la declaración por vía telefónica, asumiendo los riesgos de posibles errores.
Disculpas formales
A pesar de que la AEAT reconoció el fallo, e incluso se disculpó formalmente tras las reclamaciones recibidas, no se ofrecieron soluciones a quienes incurrieron en gastos para realizar un trámite que debe ser gratuito. Por ello, se solicita a la AEAT que dote de personal y medios suficientes a las empleadas y empleados de la administración tributaria para la campaña 2025, asegurando así un servicio de calidad y evitando que se vulneren los derechos de los contribuyentes de la comarca.
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