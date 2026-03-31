Volve a Carballo a Atlantic Games Conference, cita obrigada para os amantes dos videoxogos
Celebrarase no Fórum de Carballo os días 10 e 11 de abril e inclúe charlas, talleres, podcast en directo e concertos
O Fórum de Carballo acollerá os días 10 e 11 de abril unha nova edición da Atlantic Games Conference, un dos principais puntos de encontro para profesionais do videoxogo en Galicia e o norte peninsular.
O programa inclúe charlas, talleres, podcast en directo e concertos, e combina coñecemento técnico, reflexión creativa e propostas culturais.
Trátase dun espazo aberto no que creadores, programadores, artistas e público interesado poden compartir coñecemento, establecer contactos profesionais e descubrir novas perspectivas da industria.
Dirixida e producida por Sara Pérez Lantes e Juan Alberto Martínez López, a Atlantic Games Conference, que organiza o Concello de Carballo, reforza nesta edición a súa vocación de conectar o talento galego co ecosistema estatal e internacional.
A programación inclúe dez charlas, catro talleres prácticos, un podcast en directo e un concerto en vivo.
A sección de charlas constitúe o eixo central do evento, cunha selección de profesionais que abordan o videoxogo desde múltiples disciplinas.
Entre os nomes confirmados destaca Pierre Corbinais, escritor e deseñador narrativo en títulos como Wednesdays, Haven ou Bury Me, My Love, que abrirá o programa cunha reflexión sobre a creación de experiencias que exploran emocións complexas.
A programación narrativa complétase con Victoria, fundadora da editorial Amor de nai, quen analizará a relación entre psicoloxía, horror e videoxogos como ferramentas de exploración persoal.
No ámbito do deseño, Eva Pérez (ex-Tequila Works) profundará nos sistemas de xogo, mentres que Luc Alvarado (Do Not Feed the Monkeys 2099, Friends vs Friends) abordará os desafíos da escalabilidade no desenvolvemento independente.
O compositor e desenvolvedor Aquiles T. M. ofrecerá unha visión persoal do proceso creativo, marcada pola aprendizaxe constante.
A arte técnica terá especial protagonismo con Harry Alisavakis (Okomotive), especialista en shaders e VFX, e Cristopher J. Mendoza (Denshattack!), que analizará o papel dos efectos visuais na identidade estética dos videoxogos. A eles súmase Adrián Dono, concept artist con experiencia en proxectos AAA internacionais.
No eido transversal da industria, Hernán Calvo explorará a música adaptativa, mentres que Lucía Herrero abordará as claves da comunicación e xestión de comunidades no contexto actual.
Talleres
A programación práctica permitirá ás persoas asistentes profundar en distintas áreas do desenvolvemento. Maikel Ortega (The Game Kitchen) analizará a creación de bossfights; Iago Álvarez Graña, localizador en títulos como Dark Souls III ou Horizon Zero Dawn, introducirá o testeo lingüístico; Juno Menager proporá un enfoque creativo afastado da perfección inicial; e Monkeybark impartirá un taller sobre deseño e identidade visual de personaxes.
A Atlantic Games Conference incorpora tamén propostas pensadas para público xeral, ampliando a súa dimensión cultural. Marina González (Deconstructeam) impartirá o relatorio Tecendo píxels: do dixital ao físico; Lucas Ramada Prieto falará da mediación cultural con videoxogos; e Isi (Girls Make Games) impartirá a charla A outra historia do videoxogo.
A Revista LOOP gravará un episodio en directo co seu equipo, reforzando a dimensión crítica e cultural do evento.
O peche musical correrá a cargo de Eyeguys, proxecto do artista milanés Lorenzo Redaelli, cun directo que fusiona pop italiano, estética videoxogos, eurodance e avant-pop.
