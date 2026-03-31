Ames y Lalín orientan en empleo: industria, construcción y hostelería buscan personal

El Servizo de Orientación Laboral del Concello de Lalín se ha consolidado durante sus cuatro años de trayectoria como un recurso esencial en la dinamización de la inserción laboral y en el impulso al desarrollo profesional de la población local y de su comarca, dando respuesta a 459 personas en los primeros tres meses del presente año. Por su parte, los técnicos contratados para orientación laboral en el Concello de Ames atendieron a 340 personas durante 2025. Y algunos de los perfiles más buscados fueron los relacionados con el sector industrial, la construcción y hostelería.

Comenzando por Ames, los datos se refieren a la subvención para la contratación de trabajadores que realizan actividades de orientación laboral, y han sido facilitados por la concejalía de Promoción Económica. Corresponden a los usuarios derivados por el Servizo Público de Emprego de Galicia (SPEG), y cuyas entrevistas se mecanizan en sus aplicaciones de orientación laboral atendiendo a los procedimientos establecidos e informes requeridos.

Del 1 de febrero al 31 de enero

Así, durante el pasado año se registraron un total de 340 personas atendidas entre el 1 de febrero y el 31 de enero de 2026. A lo largo de su labor, se realizaron dos tipos de entrevista: la A, de orientación con atención personalizada y perfiles profesionales, con un total de 233 usuarios; y la B, entrevistas IPE (Itinerario Personal para la Empleabilidad) con diseño y seguimiento de itinerarios personalizados para el empleo, con 660. En total, 893 entrevistas. Además, se iniciaron 243 itinerarios, que son la hoja de ruta individualizada que combina orientación, formación y apoyo directo para mejorar la empleabilidad

El mes de mayor actividad fue octubre, con un total de 94 entrevistas, aunque seguido de cerca por septiembre, con 89; julio, con 88; marzo, con 86; y noviembre, con 85. Con respecto a años anteriores, el número de itinerarios iniciados fue considerablemente superior a los registrados en temporadas previos: 164 en 2022, 183 en 2023 y 109 en 2024.

Trimestre

En Lalín, la concejala de Emprego, Beatriz Canda, subraya que “solo en los tres meses que llevamos de año el servicio ha dado respuesta a 459 personas, mediante la aplicación de procesos estructurados que incluyen el diagnóstico de la situación de empleabilidad, el análisis competencial, la definición de metas profesionales y la elaboración de itinerarios personalizados orientados a optimizar las oportunidades reales de acceso al empleo y a trazar estrategias realistas y efectivas de acceso a un puesto de trabajo”.

“De forma complementaria, el servicio impulsa distintas líneas de intervención dirigidas al desarrollo integral de las personas en búsqueda de empleo, incidiendo especialmente en la mejora de sus herramientas de acceso al mercado laboral”, precisa la misma fuente.

Asimismo, Beatriz Canda hace hincapié en que “estas iniciativas se integran con propuestas formativas y acciones de orientación adaptadas tanto al perfil de las personas participantes como a las exigencias cambiantes del contexto laboral, favoreciendo así la adquisición de capacidades relevantes y el fortalecimiento de un itinerario de inserción sostenible y progresivo”.

En cuanto a los perfiles, en Lalín y entorno, las tendencias más recientes del mercado laboral muestran una elevada demanda de perfiles profesionales vinculados principalmente a los sectores industrial, construcción y servicios.

Puestos con más demanda

Destacan especialmente los puestos de operario industrial, profesionales del metal y oficios de la construcción, así como personal cualificado en mantenimiento, electricidad y mecánica, evidenciando la creciente necesidad de perfiles técnicos, especialmente de Formación Profesional. Paralelamente, se mantiene una demanda sostenida en el ámbito de la hostelería, el comercio y la logística, con puestos como camareros/as, dependientes/as y personal de almacén.

Además, hay destacar el incremento progresivo de oportunidades en el sector sociosanitario, particularmente en perfiles de atención y cuidado de personas, en respuesta al envejecimiento de la población. En conjunto, el mercado laboral se caracteriza por la diversidad sectorial y por la dificultad de cubrir determinados perfiles cualificados.

La responsable municipal de Empleo remarca que “teniendo en cuenta las características del mercado laboral, el servicio de orientación laboral se centra en adaptar el perfil de las personas demandantes a las necesidades reales del tejido productivo local”.

Diagnóstico

Así, se realiza un diagnóstico individualizado de la empleabilidad, identificando competencias, experiencia y áreas de mejora, con el objetivo de orientar hacia los sectores con mayor demanda. Pero también se desarrollan acciones dirigidas a la recualificación profesional, promoviendo la participación en formación específica (especialmente en ámbitos técnicos y de Formación Profesional) que permita cubrir los perfiles más solicitados.

Por último, se presta apoyo en lo relativo a la mejora de las herramientas de búsqueda de empleo (apoyo en la creación y actualización de currículos, orientación especializada ante procesos selectivos, entrenamiento para entrevistas y canales de acceso al mercado laboral), así como en el desarrollo de competencias transversales clave, como la seguridad personal, la adaptabilidad, la responsabilidad o la comunicación.