Oroso anima a participar en los actos de la Semana Santa con Vía Crucis de Sigüeiro a Barciela el Viernes Santo

La Unidad Pastoral Sigüeiro-Barciela ha preparado un conjunto de actos que combinan tradición, recogimiento y participación vecinal, según aportan desde el Concello de Oroso.

Las celebraciones comenzarán el Jueves Santo, a las 20.00 horas, con la celebración de la Eucaristía y el lavatorio de los pies. Al finalizar la misa, tendrá lugar una oración en la iglesia de Barciela.

El Viernes Santo se desarrollarán dos actos centrales. A las 17.00 horas tendrá lugar la lectura de la Pasión y la adoración de la Cruz. Ya por la noche, a las 20.00 horas, se celebrará el Vía Crucis por las calles, en procesión desde Sigüeiro hasta Barciela, con salida desde el antiguo concesionario de Renault.

Conclusión y encuentro

La programación concluirá el Sábado Santo, a las 20.30 horas, con la Vigilia Pascual y la bendición del agua. Al finalizar, se celebrará un encuentro vecinal con degustación de chocolate a la taza.

Esta unidad pastoral incluye a todas las parroquias orosana (salvo Marzoa) junto con Beán (Ordes) y Moar y Aiazo (Frades). En concreto, las localidades que asume con las de Barciela, Oroso, Deixebre, Trasmonte, A Gándara, Vilarromarís, Cardama, Senra, Os Ánxeles, Calvente, Pasarelos, Aiazo, Moar y Beán.