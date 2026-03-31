Oroso anima a participar en los actos de la Semana Santa con Vía Crucis de Sigüeiro a Barciela el Viernes Santo
Los actos religiosos de la unidad pastoral arrancan el Jueves Santo con la eucaristía y el lavatorio de pies
Tras la vigilia pascual del Sábado Santo, habrá chocolate a la taza para todos los asistentes
La Unidad Pastoral Sigüeiro-Barciela ha preparado un conjunto de actos que combinan tradición, recogimiento y participación vecinal, según aportan desde el Concello de Oroso.
Las celebraciones comenzarán el Jueves Santo, a las 20.00 horas, con la celebración de la Eucaristía y el lavatorio de los pies. Al finalizar la misa, tendrá lugar una oración en la iglesia de Barciela.
El Viernes Santo se desarrollarán dos actos centrales. A las 17.00 horas tendrá lugar la lectura de la Pasión y la adoración de la Cruz. Ya por la noche, a las 20.00 horas, se celebrará el Vía Crucis por las calles, en procesión desde Sigüeiro hasta Barciela, con salida desde el antiguo concesionario de Renault.
Conclusión y encuentro
La programación concluirá el Sábado Santo, a las 20.30 horas, con la Vigilia Pascual y la bendición del agua. Al finalizar, se celebrará un encuentro vecinal con degustación de chocolate a la taza.
Esta unidad pastoral incluye a todas las parroquias orosana (salvo Marzoa) junto con Beán (Ordes) y Moar y Aiazo (Frades). En concreto, las localidades que asume con las de Barciela, Oroso, Deixebre, Trasmonte, A Gándara, Vilarromarís, Cardama, Senra, Os Ánxeles, Calvente, Pasarelos, Aiazo, Moar y Beán.
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