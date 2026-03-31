Carril bici, espacio peatonal y zonas verdes: el Gobierno anuncia la humanización de la travesía de Padrón por tres millones

Pedro Blanco, delegado del Gobierno en Galicia, y el alcalde de Padrón, Anxo Rei, avanzan el proyecto que impulsa el Gobierno para humanizar la Nacional 550 a su paso por esta localidad, y que, según indicó el representante estatal, “materializa o traballo conxunto que levamos desenvolvendo ambas administracións nos últimos meses”. Blanco se desplazó este martes a la capital del Sar, donde analizó con el regidor el impacto de esta mejora de la movilidad urbana, en la que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible invertirá tres millones de euros, cumpliendo “unha demanda do Goberno Local e da propia veciñanza”.

A juicio del delegado del Gobierno, esta actuación creará un lugar seguro y accesible, con espacio para los peatones, carril bici, zonas verdes y mobiliario urbano, que se extenderá a lo largo de casi un kilómetro entre el centro urbano y el límite con la provincia de Pontevedra: “Un proxecto en liña con outros que estamos a desenvolver noutras localidades de Galicia e que mellorará indubidabelmente e a seguridade viaria dos veciños e veciñas desta localidade e das persoas que, cada vez máis, se desprazan en medios alternativos como a bicicleta”.

En una reunión celebrada en el consistorio, Pedro Blanco y Anxo Rei pudieron ver los avances en esta iniciativa, que se encuentra actualmente en redacción, para poder comenzar lo antes posible la tramitación administrativa.

Medio millón de euros para la N-550

Además, en este encuentro, el delegado confirmó al alcalde que el Ministerio de Transportes desarrollará en las próximas semanas los trabajos de asfaltado de la carretera nacional N-550 a su paso por Padrón. Una actuación que forma parte del Plan Extraordinario de Mejora de Carreteras en Galicia que el Ministerio de Transportes y Movilidad Urbana está ejecutando para reparar los daños provocados por los temporales en las carreteras de competencia del Estado en Galicia. Pedro Blanco señaló que “en próximas datas veremos a maquinaria reparando o firme da nacional ao paso por este Concello”.

En paralelo, la Demarcación de Carreteras ejecutará otras mejoras en la carretera dentro del contrato ordinario de reparación viaria. Entre ambos contratos de reparación, el delegado señaló que el Gobierno invertirá en Padrón medio millón de euros.

Más inversiones

En la reunión celebrada hoy, el delegado y el alcalde repasaron otras inversiones que el Gobierno ejecuta o financia en esta localidad, como la mejora de la iluminación viaria en parroquias como Carcacía, la nueva estación de tratamiento de agua potable y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Ministerio de Cultura con la Fundación Rosalía.