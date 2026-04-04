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SEMANA SANTA

Cientos de comensales y mil raciones servidas en la Festa do Congro de Muxía

La degustación se complementó con actuaciones musicales

Comensales recogiendo sus raciones de congrio en la fiesta gastronómica de Muxía.

Comensales recogiendo sus raciones de congrio en la fiesta gastronómica de Muxía. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Muxía

Muxía vivió una concurrida Festa do Congro, que celebró su veintiocho edición con un notable aumento de comensales respecto al pasado año. Se sirvieron unas mil raciones del preciado producto a la plancha, en empanada y en salpicón, hasta que se agotó el producto.

Cientos de personas disfrutaron de la cita gastronómica en la lonja de Muxía.

Cientos de personas disfrutaron de la cita gastronómica en la lonja de Muxía. / Cedida

La cita, cuyos inicios se remontan a 1997, es uno de los referentes gastronómicos de la Semana Santa en Costa da Morte. La degustación estuvo animada por el grupo Xaramiños do Corpiño, las charangas Europa e Sorcha, y se complementó con los conciertos nocturnos de Leite con Jalletas e Choriso Criollo.

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El congrio se sirvió a la plancha, en empanada y en salpicón.

El congrio se sirvió a la plancha, en empanada y en salpicón. / Cedida

Mañana, habrá una sesión de baile social amenizada por el Dúo En clave de ti. Será a partir das 19.00 horas na Sala Gervasio Sar.

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