SEMANA SANTA
La fe toma las calles en Fisterra y Vimianzo
La villa del Cristo acoge mañana la recreación de la Resurrección
La Semana Santa en Costa da Morte tiene en Fisterra el epicentro de la fe. Cientos de fieles participaron en los actos del Jueves y Viernes Santo, y mañana se vivirá el día más esperado, con la escenificación viviente de la Resurrección de Cristo.
El Jueves Santo tuvo lugar la representación de la Última Cena y el Lavatorio de Pies en la iglesia parroquial, y ya entrada la noche partió la procesión del Paso de la Oración en el Huerto. Y ayer, Viernes Santo se vivió uno de los actos más emotivos de la Semana Santa fisterrana, con un concurrido Vía Crucis y el Santo Encuentro en la Praza da Constitución.
Por la noche, se celebró el acto del Desenclavo de Jesús y la tradicional procesión del Santo Entierro, que recorrió las calles de la capital municipal hasta bien entrada la madrugada.
Tras una jornada de Vigilia Pascual este sábado, mañana será el día grande. En Fisterra esperan a miles de fieles para venerar al Cristo de la Barba Dorada. A las 12.00 horas comenzará la esperada representación de la Resurrección del Señor, protagonizada por vecinos y vecinas de la localidad, que dan vida a un antiguo auto sacramental que narra en verso la llegada de las desconsoladas mujeres al Sepulcro, donde un ángel les anunciarán la buena nueva de la Resurrección de Cristo.
Procesiones en Vimianzo
También en Vimianzo se dieron cita cientos de personas para participar de los actos centrales de la Semana Santa. El Jueves Santo, tras los oficios de la Última Cena y el Lavatorio de Pies, partió la Procesión del Flagelado.
El Viernes Santo se celebró el Santo Encuentro en la plaza de la iglesia y, por la tarde-noche, tras los oficios de la Muerte del Señor y el Desenclavo, partió la procesión del Santo Entierro por las calles de la capital de Soneira hasta el cementerio parroquial.
Hoy, será jornada de Vigilia Pascual, a partir de las 21.30 horas, que concluirá con un ágape fraterno en el salón parroquial. Mañana, Domingo de Pascua, la Resurrección se celebrará a las 10.00 horas en Cambeda y Castrelo, a las 11.00 en Vimianzo y a las 12.00 en la capilla de Castrobuxán, con la celebración de la tradicional Procesión de la Paloma.
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