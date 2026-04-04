La Guardia Civil recupera el cuerpo de un hombre de 64 años ahogado en el río Tambre

Efectivos de los GEAS (Grupo Especial de Actividades Subacuáticas) de la Guardia Civil recuperaron este mediodía el cadáver de un hombre de 64 años que se ahogó en aguas del Tambre tras precipitarse al río.

El cuerpo fue localizado en la zona de Ponte Insua (Ons), en Brión, muy cerca del límite con Negreira. Fue un vecino del lugar el que dio aviso a la Benemérita en la tarde-noche de ayer viernes al localizar cerca del río un vehículo con las puertas abiertas y sin nadie en su interior.

De inmediato se inició un dispositivo de búsqueda en la zona que continuó en la mañana de este sábado. Tras la localización del cadáver por parte de los agentes del instituto armado, se requirió la presencia en el lugar de los submarinistas de los GEAS, que recuperaron el cuerpo en torno a las 12.00 horas.

A las 13.15 horas se procedió al levantamiento del cadáver, que fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Santiago (Imelga) para practicarle la autopsia.