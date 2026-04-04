Homenaje en Camariñas a las generaciones que garantizan el futuro del encaje

En Camariñas continúa la Mostra do Encaixe. Los niños y niñas de la Escola de Palillo recibieron este sábado un regalo del Concello como reconocimiento al trabajo que realizan a lo largo del año y que garantiza el futuro del encaje.

Asimismo, se rindió homenaje a Mar Barral, ceramista pontevedresa que participaba asiduamente en la pasarela de ArtEncaixe y que falleció recientemente. Mariví Santos, amiga de la homenajeada, fue la encargada de expresar lo que suponía para Mar la Mostra do Encaixe y el trabajo que realizaba "para presentar unas colecciones impresionantes".

Actuación de Sebastián Allones en la Mostra do Encaixe. / Cedida

Los asistentes pudieron disfrutar también de la actuación del joven de Camelle, Sebastián Allones Dans, que con tan solo 12 años ganó el concurso de talentos Da rúa á lúa, del programa Quen anda aí de la Televisión de Galicia.

Alfonso Sas, tercero derecha, con la alcaldesa, cuarta, tras la presentación de su libro. / Cedida

En la jornada del sábado finalizaron las presentaciones literarias. Alfonso de Sas dio a conocer su obra 1898-El Padre Ausente, y Xan Fernández y Antonio Fernández, la guía A Costa da Morte, naturalmente única, en un acto que fue presentado por Pepe Formoso, presidente de la Asociación de Profesionales del Turismo de Costa da Morte.

Xan Fernández, izquierda, Antonio Fernández, Sandra Insua y Pepe Formoso. / Cedida

Otras de las protagonistas del sábado fueron las artesanas extranjeras, que protagonizaron el desfile de las Delegaciones de Encajeras Internacionales, en el que mostraron sus creaciones sobre la pasarela.

La alcaldesa con una de las encajeras internacionales en la pasarela de Camariñas. / Cedida

Participaron delegaciones de Eslovaquia (Krakovany), Argentina (Buenos Aires y Córdoba), Bulgaria (Sofía), Italia (Novedrate), Portugal (Peniche y Serra d’El Rei), Polonia (Bobowa) y España (Arenys de Mar).

Las voluntarias y los voluntarios de la Mostra do Encaixe fueron los encargados de lucir sus creaciones sobre la pasarela.

Premios a los jóvenes diseñadores

La Mostra do Encaixe clausurará la 35 edición mañana domingo con el acto de entrega de los premios del XXXII Concurso de Jóvenes Diseñadores, la performance Fios de Salitre de Masquerade O Castriño, y un concierto de Antía Muíño.