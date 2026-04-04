Investigan a tres vecinos de Vedra como presuntos autores de un incendio forestal

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de A Coruña investiga a dos mujeres y un varón como presuntos autores de un delito de incendio forestal por imprudencia grave, registrado el pasado 20 de marzo en el municipio de Vedra.

En el transcurso de la investigación, los guardias civiles actuantes averiguaron que los tres investigados realizaban el aprovechamiento de la madera de pinos y acacias de una parcela, con autorización del dueño, realizando la quema de los restos no aprovechables, tocones y raíces, permaneciendo el fuego latente en el interior durante varios días, reactivándose en cuanto las condiciones meteorológicas fueron propicias.

Rápida intervención de los medios de extinción

Dada la falta de medidas de seguridad, el fuego se extendió a la vegetación circundante, no alcanzando mayor extensión gracias a la rápida intervención de los medios de extinción.

La Guardia Civil recuerda que, según la normativa vigente en materia de prevención de incendios forestales de Galicia, toda quema que se realice, tanto agrícola como forestal, no se iniciará antes de salir el sol y quedará totalmente extinguida dos horas antes del momento de su puesta.