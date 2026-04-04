Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Centros socioculturalesJosé LemaProcesión de los HermanosDe Santiago a ArcoRescate piloto EEUU
instagram

CONCIENCIACIÓN

A Laracha en marcha contra o cancro nunha nova andaina solidaria

A cita é o 26 de abril e terá un percorrido circular de seis quilómetros

O alcalde, segundo dereita, na presentación da Andaina Solidaria. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

A Laracha

O Concello e a Xunta Local da Laracha da Asociación Española Contra o Cancro (AECC) presentaron a nova edición da andaina solidaria A Laracha en marcha contra o cancro, unha cita que combina deporte e concienciación social.

O acto celebrouse na Praza da Areosa de Vilaño coa participación do alcalde, José Manuel López Varela; a presidenta da Xunta Local da AECC, Maica Posse; e, entre outros asistentes, Lucía Graña en representación de Tempo Training & Social Center, unha das empresas colaboradoras do evento.

Cartel promocional da Andaina Solidaria contra o Cancro, da Laracha. / Cedida

A andaina terá lugar o vindeiro 26 de abril e consistirá nun percorrido circular de 6,2 quilómetros, de dificultade baixa, pensado para facilitar a participación de persoas de todas as idades.

A saída está prevista para as 10.45 horas desde a Praza Les Sables d´Olonne, punto ao que tamén regresarán os participantes tras completar un itinerario que discorre por enclaves como O Pereiro, o Castro de Montes Claros ou o paseo fluvial do río Vilán.

A inscrición xa está aberta, cun prezo de 5 euros para adultos e 3 euros para nenos de ata 12 anos. As persoas interesadas poden anotarse nos puntos habilitados no termo municipal ou a través do formulario. Ademais, existe a posibilidade de colaborar mediante o dorsal solidario para quen non poida asistir ese día.

Mobilizar á cidadanía

A iniciativa mantén o seu obxectivo principal: mobilizar á cidadanía arredor dunha causa común fomentando hábitos saudables ao tempo que se apoia ás persoas afectadas polo cancro. A recadación obtida destinarase integramente á AECC, contribuíndo ao financiamento de programas de apoio, investigación e acompañamento.

Desde a organización salientan a importancia da implicación social nun evento que cada ano reúne a centos de participantes e que se converte nun símbolo de compromiso colectivo.

A colaboración municipal e das empresas locais reforza o carácter comunitario dunha xornada que vai máis aló do deportivo para converterse nun espazo de encontro, solidariedade e esperanza.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
