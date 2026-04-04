Movilidad sostenible y a la carta en el 'fin del mundo'

Fisterra, el punto más occidental de la España peninsular, donde los peregrinos y viajeros del mundo agotan el mapa, ofrece ya una solución de movilidad sostenible que promete cambiar las reglas del juego turístico en la Costa da Morte.

Mobify, empresa gallega de carsharing con flota 100% sostenible, y el Hotel-Restaurante O Semáforo de Fisterra, ubicado al pie del mítico faro, han iniciado una alianza estratégica para ofrecer servicios de vehículo compartido a turistas, peregrinos e incluso a vecinos de la zona.

La colaboración nace con un objetivo claro: romper la primera barrera que encuentra cualquier visitante cuando elige Galicia como destino: cómo desplazarse. "Llegar a Fisterra desde un aeropuerto o una estación intermodal sigue siendo un verdadero reto logístico, especialmente fuera de la temporada alta, cuando las conexiones de transporte público se reducen a apenas dos o tres servicios diarios de autobús", afirman ambas partes.

Desarrollo turístico

El gerente de O Semáforo, Jesús Picallo, valora esta alianza como "un paso decisivo para el desarrollo turístico de Costa da Morte, y un ejemplo de colaboración empresarial que debería replicarse en toda Galicia".

Los usuarios pueden recoger el vehículo en el propio hotel y devolverlo en el mismo punto, facilitando así los desplazamientos por la Costa da Morte. "Contar con una empresa gallega que apuesta por el territorio, que mantiene sus precios y que ofrece una flota sostenible de calidad es un privilegio", asegura Jesús Picallo.