Novos topónimos en Ames: As Mimosas ou O Bosque Animado incorpóranse ao Nomenclátor de Galicia

Millalar, O Agro do Muíño e Os Batáns entran tamén no catálogo oficial, que cambia Ameixenda por A Ameixenda ou A Agrela por A Grela

O novo Nomenclátor introduce cambios na toponimia de Ames / Cedida

Susana López Carbia

O Concello de Ames conta con cinco novos topónimos incorporados ao Nomenclátor de Galicia, tras a actualización aprobada o pasado luns polo Consello da Xunta. Trátase de cinco lugares que agora ven a súa denominación incluída no catálogo que recolle a toponimia oficial da comunidade: Millalar e As Mimosas, na parroquia de Biduído; O Bosque Animado, en Covas, e O Agro do Muíño e Os Batáns, en Ortoño.

O novo Nomenclátor tamén modifica a denominación dunha parroquia, dúas advocacións e nove lugares.

Así, oficialízase o nome de A Ameixenda tanto para a parroquia como para o lugar, a substitución de A Agrela por A Grela en Biduído, o cambio de As Buceleiras a Buceleiras en Bugallido, ou a diferenciación entre O Instrumento de Abaixo (parroquia de Bugallido) e O Instrumento de Arriba (parroquia de Ortoño) en lugar da forma xenérica anterior.

Tamén pasan a denominarse oficialmente As Casas do Monte, A Rúa e Sanamede, forma esta última que substitúe a San Mamede na parroquia de Piñeiro.

No ámbito relixioso, a advocación de Santa María na Ameixenda pasa a ser Santa Mariña, mentres que San Mamede queda fixado como Sanamede en Piñeiro.

Case 4.400 topónimos analizados

Como lembran dende o Concello de Ames, estes cambios chegan despois do “exhaustivo traballo” desenvolvido polo Seminario de Onomástica da Real Academia Galega para revisar e actualizar o Nomenclátor de Galicia, elaborado no ano 2003. A revisión permitiu estudar 4.398 topónimos e concluíu coa modificación dos nomes oficiais de 2.335 lugares, 182 parroquias e 14 concellos en toda Galicia.

A análise da Comisión de Toponimia tamén serviu para incorporar 1.655 novos nomes con respecto ao documento anterior, ata acadar un total de 42.909 rexistros.

Noticias relacionadas y más

Os criterios empregados para introducir estes cambios baseáronse na etimoloxía, na documentación histórica, na tradición gráfica consolidada nos dous últimos séculos e tamén no uso oral e escrito que a propia veciñanza fai dos nomes. Ademais, tivéronse en conta as formas dialectais de cada lugar e corrixíronse erros detectados, especialmente no relativo ao emprego dos artigos.

