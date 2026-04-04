Novos topónimos en Ames: As Mimosas ou O Bosque Animado incorpóranse ao Nomenclátor de Galicia
Millalar, O Agro do Muíño e Os Batáns entran tamén no catálogo oficial, que cambia Ameixenda por A Ameixenda ou A Agrela por A Grela
O Concello de Ames conta con cinco novos topónimos incorporados ao Nomenclátor de Galicia, tras a actualización aprobada o pasado luns polo Consello da Xunta. Trátase de cinco lugares que agora ven a súa denominación incluída no catálogo que recolle a toponimia oficial da comunidade: Millalar e As Mimosas, na parroquia de Biduído; O Bosque Animado, en Covas, e O Agro do Muíño e Os Batáns, en Ortoño.
O novo Nomenclátor tamén modifica a denominación dunha parroquia, dúas advocacións e nove lugares.
Así, oficialízase o nome de A Ameixenda tanto para a parroquia como para o lugar, a substitución de A Agrela por A Grela en Biduído, o cambio de As Buceleiras a Buceleiras en Bugallido, ou a diferenciación entre O Instrumento de Abaixo (parroquia de Bugallido) e O Instrumento de Arriba (parroquia de Ortoño) en lugar da forma xenérica anterior.
Tamén pasan a denominarse oficialmente As Casas do Monte, A Rúa e Sanamede, forma esta última que substitúe a San Mamede na parroquia de Piñeiro.
No ámbito relixioso, a advocación de Santa María na Ameixenda pasa a ser Santa Mariña, mentres que San Mamede queda fixado como Sanamede en Piñeiro.
Case 4.400 topónimos analizados
Como lembran dende o Concello de Ames, estes cambios chegan despois do “exhaustivo traballo” desenvolvido polo Seminario de Onomástica da Real Academia Galega para revisar e actualizar o Nomenclátor de Galicia, elaborado no ano 2003. A revisión permitiu estudar 4.398 topónimos e concluíu coa modificación dos nomes oficiais de 2.335 lugares, 182 parroquias e 14 concellos en toda Galicia.
A análise da Comisión de Toponimia tamén serviu para incorporar 1.655 novos nomes con respecto ao documento anterior, ata acadar un total de 42.909 rexistros.
Os criterios empregados para introducir estes cambios baseáronse na etimoloxía, na documentación histórica, na tradición gráfica consolidada nos dous últimos séculos e tamén no uso oral e escrito que a propia veciñanza fai dos nomes. Ademais, tivéronse en conta as formas dialectais de cada lugar e corrixíronse erros detectados, especialmente no relativo ao emprego dos artigos.
- El histórico bar de Santiago donde los estudiantes aún beben por 70 céntimos: 'A la gente le gusta que haya algo que resista
- Los efectos del cierre de Lavacolla: 'La incógnita no es si habrá impacto, sino la magnitud del mismo
- La Guardia Civil recupera el cuerpo de un hombre de 64 años ahogado en el río Tambre
- Santiago encara el final de la Semana Santa con la procesión de los Hermanos
- El director de cine que busca casa en Ames o alrededores para rodar su primera película
- El gimnasio antifascista de Santiago cumple un año de vida: 'Para entrar, hay que aceptar nuestros ideales
- Crónica social compostelana | VII Festa Gastronómica da Cabra en el lugar de O Eixo
- Varias granjas del área de Santiago se cuelan entre las mejores ganaderías criadoras de raza frisona de España en 2025