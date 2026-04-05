60 exemplares e 13 ganderías
A Feira Cabalar de Pascua de Padrón marca récord: numeroso público e participantes de Castela e León, Asturias e Portugal
Repartíronse 3.000 euros en premios e a xornada rematou cun espectáculo de doma con cabalos de pura raza galega e pura raza española
Redacción
Ganderías de toda Galicia, Castela e León, Asturias e Portugal xunto a numeroso público gozaron da Feira Cabalar de Pascua en Padrón, que marcou récord de participación.
O Campo da Barca acolleu a numerosos afeccionados ao mundo do cabalo, que non quixeron perderse nin a centenaria Feira Cabalar nin os concursos morfolóxicos, nos que participaron 60 exemplares de 13 ganderías das catro provincias galegas. Repartíronse 3.000 euros en premios e a xornada rematou cun espectáculo de doma con cabalos de pura raza galega e pura raza española.
Puntuable para a Copa Galicia, o certame de cabalos e eguas de pura raza galega rexistrou a maior participación, cun total de 14 equinos. Gali de Oza e Dana, ambos exemplares de Lino Freire e chegados dende Oza Cesuras, erixíronse como gañadores deste certame.
Os concursos, organizados pola Asociación Pura Raza Cabalo Galego, continuaron co certame de cabalos e eguas cruzados. Unhas das probas máis aplaudidas polo público foi a de ponis, presentados por nenos e nenas, un deles de só tres anos chegado de Moraña, alentando o relevo xeracional e o futuro da Feira Cabalar.
Este ano consolidouse o certame de percheróns, bretóns e hispano-bretóns, os cabalos e eguas que se caracterizan polo seu gran tamaño e que se dedicaban habitualmente ao traballo nas explotacións agrogandeiras.
As categorías de cabalos e eguas de pura raza árabe pecharon as citas competitivas. Repartiron os premios o alcalde de Padrón, Anxo Arca, e a concelleira de Festexos, Chus Campos.
O presidente da organizadora, Jacobo Pérez, valorou "moi positivamente a aposta do Concello de Padrón para potenciar a feira cabalar, un traballo extraordinario e ilusionante que garante unha continuidade en crecemento". Lembrou que o Concello aportou os tres mil euros que se repartiron en premios.
O broche de ouro desta Feira Cabalar foi unha exhibición de doma no que participaron primeiro cabalos da sección de doma de alta escola galega Dragóns de Santiago, pertencente á asociación organizadora. Pechou a exhibición o espectáculo El hechizo de la Rosa, a cargo da compañía La Magia del Caballo de León, subcampioa do mundo no Sicab 2025.
Grande ambiente o domingo de Pascua
Ademais da Feira Cabalar, Padrón recibiu este domingo de Pascua a milleiros de persoas durante toda a xornada. Xa pola mañá, as atraccións do Campo do Souto e o mercadillo dominical estaban ateigadas. Ao mediodía animouse aínda máis o ambiente co pasarrúas da Banda Municipal de Música, que ofreceu despois o seu tradicional concerto na praza de Macías.
Os Xigantes e Cabezudos percorreron as rúas acompañados polo grupo Arreixeira, sorprenderon aos visitantes, que se animaron a bailar durante o percorrido. Quen tamén sacou a xente a bailar foi a Mekanika Rolling Band co seu desenfadado espectáculo polas rúas do casco histórico
Pola noite chegarán algúns dos pratos fortes da Pascua: o concerto do muradán 9Louro na praza de Macías, a Orquestra Panorama, en Fondo de Vila, e DJ Matrek Show no paseo do Espolón.
