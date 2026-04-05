Golpe silencioso en Ponteceso: casi 12.000 € en material robado durante casi un año

La Guardia Civil de Ponteceso investiga a dos mujeres y un varón como presuntos autores de un delito de hurto a una empresa ubicada en el polígono pontecesano.

La investigación se inició a raíz de la denuncia interpuesta por el perjudicado, comunicando que entre el día 25 de marzo de 2025 y el día 19 de enero de 2026, autor o autores desconocidos sustrajeron tubos de acero inoxidable del exterior de dos naves que la empresa tiene en el polígono industrial de Ponteceso, valorando los efectos sustraídos en 11.830 euros.

La Guardia Civil, fruto del trabajo de campo realizado, logró identifica a los presuntos responsables del hurto, resultando ser tres vecinos de A Coruña, dos de ellos conocidos de las fuerzas de seguridad por ilícitos de diversa índole.