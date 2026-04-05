Marcelino, el panadero coruñés más querido de Carballo: "Mientras mi horno siga en pie, aquí no se pasa hambre"

Durante la Posguerra, el hambre era una invitada habitual, aunque indeseada, en la mayoría de los hogares. En todos, menos en los de Carballo, donde Marcelino Rodríguez se presentaba con sus molletes en el umbral de las viviendas.

Daba igual que el vecino tuviera o no dinero con el que pagarle. "Algunos lo hacían cuando podían y con otros la deuda quedó ahí. Pero por falta de dinero no dejaba sin pan a nadie", recuerda su hija Lolita, que sigue, cada vez que sale de paseo, girando el rostro hacia el mural que le dedicaron en el municipio.

Allí, en el número 3 de la calle Coruña, Marcelino ha quedado para siempre retratado en un gesto que le vio hacer cientos de veces. Udane Juaristi, la artista vasca conocida como Udatxo (@udatxo), lo pintó en el Rexenera Fest de 2022 partiendo el pan en la plaza del Ayuntamiento, donde se celebraba -y se sigue celebrando hoy- la tradicional feria cada jueves.

Ese día, el panadero coruñés siempre tenía su puesto montado, aunque realmente no había jornada en la que faltara a su cita. Su pan, hecho con trigo del país, era el que siempre se terminaba primero. "Muchas veces le faltaban bollos para cumplir con sus clientes. Pero, mientras mi padre tuviera pan en la plaza, las demás panaderas estarían mirando", asegura Lola entre risas.

Marcelino Rodríguez, el heroico protagonista del mural 'Pan de onte'

Pan de onte, el mural dedicado a Marcelino, es también un homenaje a uno de los productos más icónicos del territorio: el pan de Carballo. Dice Lola que reconoció a su padre enseguida y que llamó rápidamente a sus dos hermanos -Benedicta y Gumersindo- para que fueran a ver el retrato que hoy decora el costado de una casa unifamiliar.

A pesar de que comenzó siendo un conjunto de manchas de colores, los vecinos también identificaron rápidamente al protagonista de la pintura. Porque Marcelino ha sido, probablemente, el panadero más querido del concello, al que muchos todavía le agradecen la ayuda que prestó a sus familiares.

Su hija aún recuerda muchas de las ocasiones en las que "sacó el hambre de las casas". Esos clientes habituales, por ejemplo, que llevaban dos días sin cogerle el pan y a los que se lo regaló para que los niños tuvieran qué llevarse a la boca, o ese otro matrimonio cuya ausencia en la plaza detectó prontamente.

Aquel día, se plantó frente a su puerta y no se movió hasta que le abrieron. "Dijo: 'Mientras mi horno siga en pie, aquí no se pasa hambre'. En la Posguerra no había dinero y algunos panaderos se hicieron ricos porque la gente acababa pagando con fincas, pero mi padre no quería eso. Era una persona excelente", cuenta Lolita, emocionada.

Este mes de noviembre, hará 25 años del fallecimiento del panadero más famoso de Carballo, que fue quizá tan generoso porque sabía lo que era la carencia. Nació en una familia pobre con muchas bocas que alimentar y se fue muy joven a trabajar con la familia de una aldea vecina.

Cuando regresó de la mili, conoció a la madre de Lola, una mujer "muy inteligente" que llevaba las cuentas y despachaba el pan como nadie. Formaban una buena pareja, porque a él no le interesaban los números, sino el trigo, las personas y su viejo horno, gracias al que, cuenta Lola, "nunca nos faltó de nada".

"Montó la panadería con ella y fue muy querido. En el Ayuntamiento hay muchas fotos de él, la del mural la sacaron justamente de ahí", dice, en referencia a la instantánea que Udatxo convirtió en pintura.

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La artista eligió a su padre entre las numerosas imágenes que los residentes acercan al Concello para que se digitalicen y conservar así el recuerdo de los vecinos que forman la verdadera historia de Carballo. Vecinos como Marcelino que, aunque ya no esté, sigue en su sitio de siempre, repartiendo con gracia ese pan con el que tanto aliviaba las penurias.