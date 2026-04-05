El Concello de Negreira repara el paseo fluvial tras los daños de los temporales invernales
El Ayuntamiento también prepara el Refugio de Covas con tareas de limpieza, pintado y nuevo mobiliario, consolidando este espacio como punto de encuentro social
El Concello de Negreira ha iniciado una nueva actuación de mejora en el paseo fluvial del río Barcala, uno de los espacios naturales más frecuentados por los vecinos, con el objetivo de reparar los daños causados por los temporales y las crecidas del invierno.
En días pasados, la brigada municipal de servicios ejecutó trabajos de limpieza y reposición del firme de zahorra natural en las zonas más afectadas por las inundaciones. La intervención incluyó la explanación del terreno, así como la reposición y compactación del material, para "devolver a la ciudadanía un entorno seguro, accesible y en condiciones óptimas para su uso diario".
Desde el Gobierno local enmarcan esta actuación en su compromiso con el mantenimiento de los espacios públicos, la prevención de riesgos y el cuidado de aquellos lugares que forman parte de la vida cotidiana de los vecinos.
La puesta a punto del paseo fluvial no se quedará ahí. El Concello prevé completar la intervención con la retirada de árboles caídos o en mal estado, una medida considerada necesaria tanto para evitar riesgos como para proteger el propio cauce fluvial ante futuros episodios meteorológicos adversos.
Acondicionamiento del Refugio de Covas
De forma paralela, el Ayuntamiento trabaja en la preparación del edificio del Refugio de Covas de cara a la temporada estival. En este espacio se están llevando a cabo tareas de limpieza y pintado interior, a las que se sumará próximamente la dotación de nuevo mobiliario y equipamiento. Se trata de una instalación muy demandada, consolidada ya como punto de encuentro social y con un elevado nivel de ocupación durante todo el año.
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