Terio Carrera, pregonero en Padrón: "Que a Pascua se converta nun impulso á cordura"

La reciente polémica vivida en el concello de Padrón tras el anuncio del Gobierno local de que denunciará varios perfiles en redes sociales por insultos machistas a las concejalas Chus Campos y Laura Horta sobrevoló ayer la inauguración oficial de las fiestas de Pascua, en la que ejerció como pregonero el periodista Terio Carrera.

Ante los vecinos y visitantes congregados en la Praza de Macías, el profesional de TVG dio el pistoletazo de salida a las fiestas más importantes de la villa rosaliana pidiendo que la Pascua "se converta nun impulso á cordura, ao sentido común, que nos axude a minimizar os defectos e a maximizar as virtudes dos que nos rodean".

Pregonero, alcalde, concejales, la presentadora del acto Sara Seco Rial y la autora del cartel de la Pascua Ángela Ríos posan ante el público congregado en la Praza de Macías / Cedida

En su pregón, Terio Carrera pidió que la Pascua "descubra aos que se agochan nas redes sociais cheos de complexos, inseguridades e maldades" y consideró que es necesario un cambio en la legislación para que solo personas con nombres y apellidos que sean localizables puedan tener redes sociales.

Acompañado por el alcalde padronés, Anxo Arca, y concejales de la Corporación municipal, el periodista deportivo recordó que los verdaderos problemas de la gente están en los hospitales, "sobre todo nas unidades de oncoloxía, e, fundamentalmente nas de oncoloxía infantil", y pidió financiación para poder avanzar en el tratamiento de enfermedades que necesitan "investigación e non milagres".

En un acto presentado por la creadora de contenido digital Sara Seco Rial, el regidor animó a vecinos y visitantes a "gozar con sentidiño" de unas fiestas que se prolongarán hasta el próximo día 12, domingo de Pascuilla. Arca agradeció el trabajo que quienes hacen posible los festejos y subrayó el compromiso de su Gobierno con "poñer en valor o talento da mocidade padronesa e da comarca, sobre todo das mulleres", que ejemplificó en la creadora del cartel de las fiestas, la padronesa Ángela Ríos.

Encendido de las luces de la Pascua de Padrón / Cedida

Programación para todos los gustos

La jornada festiva comenzó con la XLV Carreira de Pascua, que reunió a 700 atletas de todas las edades y en la que vencieron en categoría absoluta Emma Méndez e Iñaki Pena-Manso. Por la tarde quedó inaugurada la 53ª Feira Exposición de Maquinaria Agrícola e Industrial, consolidada como uno de los referentes del sector. Las orquestas Olympus y Unión y Fuerza pusieron ritmo a la primera noche de festejos.

Hoy, Domingo de Pascua, la jornada arranca con los tradicionales pasacalles de la Banda de Música Municipal y del grupo folclórico Arreixeira, acompañado de los gigantes y cabezudos. Como todos los años, una de las citas más seguidas será la Feira Cabalar, con concursos morfológicos y un espectáculo de doma de alta escuela.

Por la noche, a las 21.00 horas, llegará uno de los platos fuertes de esta Pascua de Padrón: la actuación del joven muradano 9Louro en la Praza de Macías. Ya a las 22.00 horas será el turno de la orquesta Panorama en Fondo de Vila.