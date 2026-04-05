TRÁFICO
Tres heridos en Ordes tras colisionar un vehículo contra otro que estaba aparcado
El accidente se produjo de madrugada en el lugar de Mercurín
Tres personas resultaron heridas de madrugada en Ordes tras colisionar un coche contra otro que estaba aparcado en el núcleo de Mercurín.
El 112 Galicia recibió la alerta en torno a las 01.15 horas. El accidente se produjo en kilómetro 1 de la AC-409, y hasta el lugar se desplazaron personal del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Guardia Civil de Tráfico, Policía Local y el personal de mantenimiento de la vía.
También fueron informados los Bomberos de Ordes y los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.
Las tres personas heridas fueron atendidas por el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.
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