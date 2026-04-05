La Xunta de Galicia finalizará en abril la restauración del retablo mayor de San Fins de Sales, en Vedra

La Xunta de Galicia prevé concluir a lo largo de este mes de abril la restauración del retablo mayor de la iglesia de San Fins de Sales, en el municipio coruñés de Vedra, una actuación en la que la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude ha invertido casi 65.000 euros.

Las obras, iniciadas hace cuatro meses, se han centrado en solventar los daños que afectaban a cerca del 80 % de este conjunto escultórico barroco. Entre las patologías detectadas figuraban suciedad superficial, grietas, ataques de termitas, repintes, abrasiones y otros procesos de deterioro, lo que hizo necesaria una intervención integral para garantizar su conservación.

Antes de acometer la restauración, se realizaron estudios previos exhaustivos, con mapas de daños, esquemas y cartografía detallada del estado de la pieza, lo que permitió definir con rigor las distintas fases del proyecto. La actuación también incluyó catas para valorar la eliminación de repintes y la restauración de varias imágenes, entre ellas las de San Antonio de Padua, San José, San Fins de Valois y la Inmaculada Concepción.

Además, se está llevando a cabo una mejora de la iluminación del retablo.

Convenio con la diócesis de Santiago

Para ejecutar estos trabajos, la Consellería firmó un convenio de colaboración con la diócesis de Santiago, que facilitó la puesta a disposición de los terrenos e inmuebles necesarios para intervenir en varios edificios eclesiásticos, entre ellos esta iglesia.

La iglesia de San Fins de Sales está considerada bien catalogado, al figurar en el catálogo del Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vedra y también en el Plan Básico Autonómico, dentro del patrimonio cultural de Galicia.