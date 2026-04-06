Ames roza las 15.000 afiliaciones y ya es el tercer concello gallego con más peso del sector servicios

La economía de Ames goza de buena salud. Es, al menos, lo que se desprende de los datos de afiliaciones a la Seguridad Social, que han ido incrementándose de manera progresiva desde el golpe que supuso la pandemia de covid, en 2020. Desde 2021 la cifra de personas que trabajan, tanto por cuenta ajena como propia, y que residen en territorio amesano no ha dejado de crecer y, a día de hoy, el concello roza los 15.000 cotizantes.

En concreto, y según los últimos datos publicados por el Instituto Galego de Estatística (IGE), Ames alcanzó en febrero los 14.958 afiliados a la Seguridad Social entre sus residentes, lo que supone 162 más que un año antes, cuando eran 14.796. El avance, del 1,1% interanual, confirma la buena evolución del empleo en el municipio.

Pero si hay un dato que llama la atención es el importante peso que el sector servicios tiene en la economía local, hasta el punto de ser uno de los concellos más terciarizados de Galicia.

De hecho, cerró febrero con 15.565 afiliaciones por sectores de actividad (la diferencia con el número de personas afiliadas se debe principalmente al pluriempleo). De esa cantidad, 13.045 correspondieron a los servicios, lo que supone prácticamente el 84 % del total (exactamente, el 83,9 %). Con ese porcentaje, el municipio se sitúa como el tercer ayuntamiento gallego con mayor peso relativo del sector servicios, solo por detrás de Santiago (87,3%) y A Coruña (85,4%). Inmediatamente después de Ames se sitúan Oleiros (83,2 %) y Lugo (83,1 %).

En el caso de Ames, el dato se explica por el elevado volumen de empleados públicos, trabajadores del comercio y la hostelería y profesionales liberales que residen en el concello y que en buena parte de los casos ejercen su actividad en Santiago.

Tras el sector servicios se sitúa la industria, con 1.392 afiliaciones y un peso de casi el 9 %; la construcción, con 911 y el 6 %; y, finalmente, la agricultura y pesca, con 148 afiliaciones, apenas el 1% del total.

Si se comparan los datos con los correspondientes a 2021 se constata un crecimiento de casi el 13 %, al ganar 1.766 afiliaciones en los cinco años transcurridos desde entonces. La evolución es particularmente positiva si se retrocede a 2016. En estos diez años, el número de afiliaciones se ha incrementado nada menos que un 25,5 % (subió en 3.159) y el sector servicios se ha consolidado como gran motor del empleo para los vecinos de Ames.

Más cotizantes sesentones

La evolución por edades también deja señales relevantes. En febrero de 2026, las franjas de edad en las que más aumentaron los afiliados a la Seguridad Social fueron el grupo de 25 a 29 años (con 91 cotizantes más que un año antes) y, sorprendentemente, los mayores de 60 años, con 146 afiliados más. Por el contrario, descendió el número de trabajadores de entre 40 y 44 años (176 personas menos).

Por sexos, se produjo un incremento de personas afiliadas más intenso entre los hombres (un 1,9 % más) que entre las mujeres (apenas un 0,3 %).