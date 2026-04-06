Los regidores de Padrón y Santiago se comprometen en la Pascua a dar ejemplo y dialogar

La necesidad de mantener el diálogo y el entendimiento en la política fueron los protagonistas este lunes de Pascua en el Día de Santiago en Padrón, acto en el que ambos ayuntamientos refuerzan sus lazos de amistad. El alcalde padronés, Anxo Arca, y su homóloga compostelana, Goretti Sanmartín, volvieron a incidir en el reto de “facer unha política ao servizo da poboación, chegando a acordos que beneficien á cidadanía”, para lo que es necesario “o máximo respecto”, más allá de las diferencias ideológicas. “Temos que dar exemplo de saber convivir e de poder aprender uns dos outros”, afirmó el regidor local.

Anxo Arca y Goretti Sanmartín pusieron como ejemplo la relación entre los municipios de Padrón y de Santiago, que siguen colaborando en materia de vivienda y de turismo y movilidad sostenible, entre otros aspectos.

Cartel de Pascua

Durante el acto, celebrado en el salón de plenos con una amplia representación de las corporaciones de los dos municipios, Anxo Arca recordó que por primera vez en un siglo “unha muller, a padronesa Ángela Ríos, foi a encargada de deseñar o cartel da Pascua de Padrón”, que también ilustra la portada del 'Libro da Pascua' que le entregó a Sanmartín como regalo institucional. También le regaló un ejemplar del libro 'Palmeiras piueiros', escrito por Anxo Angueira, presidente de la Fundación Rosalía de Castro.

Goretti Sanmartín, por su parte, obsequió a Anxo Arca con una estrella de once puntas, que representa a Santiago. La alcaldesa compostelana expresó también su apoyo a las dos concejalas padronesas que fueron víctimas de comentarios machistas en las redes sociales, contra las que el gobierno local emprenderá acciones legales.

Padrón y Santiago llevan más de 60 años conmemorando su hermanamiento, tanto en las fiestas de Pascua, cuando la Corporación compostelana visita la capital del Sar, como en las del Apóstol, en las que es la Corporación padronesa la que se desplaza hasta la capital de Galicia. Los vínculos que unen a ambos pueblos son muchos, desde los económicos hasta los culturales o los religiosos. Como ejemplos, Anxo Arca hizo mención a Rosalía de Castro, a la Universidad y a Padrón como cuna del Xacobeo.

Bandas municipales

Tras las intervenciones, las dos delegaciones escucharon desde el balcón del ayuntamiento las actuaciones de las bandas de música de ambos municipios. El acto institucional se cerró con el tradicional concierto de la Banda de Música de Santiago en la praza de Macías.

El lunes de Pascua comenzó con el pasacalles de la Banda de Música de Padrón y continuará por la noche con las verbenas amenizadas por las orquestas Los Satélites y París de Noia. El domingo por la noche Padrón vivió los conciertos más multitudinarios de los últimos años, con miles de personas por las calles. Si la plaza de Macías estuvo abarrotada de jóvenes que no quisieron perderse la actuación del muradano 9Louro, lo mismo ocurrió en Fondo de Vila, donde no quedó un hueco libre para ver el trepidante espectáculo de la orquesta Panorama. Ya de madrugada, el DJ Metrek hizo vibrar un paseo del Espolón también lleno de gente.

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Jornada para Rianxo

Este martes, 7 de abril, se celebra el Día de Rianxo en Padrón, con la recepción a la Corporación rianxeira a partir de las siete y media de la tarde en el paseo del Espolón. Por la noche, la verbena estará amenizada por las orquestas Charleston Big Band y Panorama City.