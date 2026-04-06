Desalojados los vecinos de al menos diez casas próximas al incendio forestal de Caión
Por su parte, el fuego originado en el monte Galleiro en Ponteareas ya ha calcinado más de 20 hectáreas
Candela F. Roldán
Los vecinos de al menos diez viviendas han tenido que ser desalojados por la proximidad de sus casas al incendio forestal declarado en la mañana de este lunes en la parroquia de Caión, en A Laracha. Aunque por el momento no hay estimación de superficie afectada, en las tareas de extinción trabajan dos helicópteros, cinco motobombas, seis brigradas, dos agentes y una pala.
A las labores de los efectivos antiincendios se suma la colaboración de la Guardia Civil y la DGT, ya que, según indican desde el servicio de emergencias 112, la circulación se ha visto afectada con cortes de calzada en las proximidades. Agentes de la Guardia Civil de Tráfico regulan la circulación en la zona. El 112 recibió un primer aviso de un particular sobre las 11.15 horas de este lunes, quien alertó de que veía una gran humareda desde su vivienda.
El incendio forestal ha causado una gran humareda que es visible desde varias localizaciones de A Coruña, como el parque de Bens, y concellos limítrofes de la comarca como Arteixo. También varios bañistas que se encontraban en playas de las inmediaciones han abandonado los arenales por prevención ante la cercanía del fuego, aunque fuentes de la Consellería de Medio Rural aseguraban sobre las 16.30 horas que no tenían constancia de que el incendio amenazase a las casas.
Incendios activos en Carballo y Ponteareas
Desde las 14.47 horas, está activo un incendio forestal afecta al monte Galleiro, en el municipio pontevedrés de Ponteareas, en la parroquia de Ribadetea. El fuego ya supera las 20 hectáreas calcinadas de masa forestal y su origen se en un tractor que ardió y, con las fuertes rachas de viento, las llamas se expandieron sin control.
También en la parroquia de Noicela, en Carballo, hay un incendio forestal desde las 14,20 horas. Participan cuatro aviones, un helicóptero, cuatro agentes, una brigada, una motobomba, dos técnicos y tres unidades técnicas de apoyo. Mientras, está controlado desde las 15,39 horas --se inició a las 14,19 horas-- un fuego en Vigo, parroquia de Lavadores. Afecta a 0,2 hectáreas de monte raso.
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