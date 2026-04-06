ASTROTURISMO

Malpica prepárase para mirar ao ceo cunha xornada formativa sobre o eclipse total

A cita é o venres, día 10 ás 18.00 horas, no Centro Cívico

Vista do ceo nocturno dende o faro de Punta Nariga, en Malpica. / AACM

José Manuel Ramos Lavandeira

Malpica

A Asociación de Astroturismo da Costa da Morte, co patrocinio do Concello de Malpica, organizará o venres, día 10 ás 18.00 horas, a xornada formativa O eclipse total. Unha oportunidade única: que é e como gozalo.

A cita é no Centro Cívico de Malpica e exercerá como relator Óscar Blanco Varela, director do Centro Astronómico de Trevinca, presidente da Agrupación Astronómica Coruñesa IO, astrofotógrafo, monitor Starlight, divulgador astronómico e cazador de eclipses con máis de 25 anos de experiencia na maleta.

Cartel promocional sobre a xornada formativa para gozar do eclipse. / Cedida

No acto intervirán tamén a concelleira de Educación, Cultura, Patrimonio, Deportes e Turismo, Noelia Freijeiro Novo, e a presidenta da Asociación de Astroturismo da Costa da Morte, Yolanda Díaz.

O curso de formación é gratuíto e hai que inscribirse no departamento de Cultura, no concello de Malpica, chamando ao 981 70 71 04 (de luns a venres de 09.00 a 14.00 horas) ou a través do correo anton.noceda@malpicadebergantinos.es. Os interesados tamén poden dirixirse á Asociación de Astroturismo Costa da Morte: astroturismocm@gmail.com 

