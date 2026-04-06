FEIRA DAS PUNTILLAS
O encaixe move masas: 23.440 visitantes en Camariñas
O espectáculo 'Fíos de salitre' e a actuación de Antía Muíño pecharon unha exitosa Mostra
Un total de 23.440 persoas quixeron estar Onde o fío se converte en arte e confirmaron á tendencia á alza da XXXV Mostra do Encaixe de Camariñas Deputación da Coruña, que continúa medrando ano a ano, consolidada xa como unha das propostas de ocio e cultura de referencia na Semana Santa en Galicia.
Outro ano máis, destacou sobre todos os días a xornada do venres, onde 6.760 persoas entraron ao recinto. O segundo mellor día foi o xoves, con 6.054 asistentes.
Ademais, o mércores, o sábado e o domingo rexistráronse os números máis altos desde o ano 2011. O mércores visitaron a Mostra 1.700 persoas, o sábado 4.669 e o domingo fixeron o propio 4.256 persoas.
A Mostra, que deixou unha elevada afluencia de visitantes no municipio, "segue a afianzarse como un dinamizador para o turismo e a hostelería de todo Camariñas, pero sobre todo son os stands alí presentes os que se benefician do público chegado de todas as partes de Galicia, de España, e de diferentes puntos do mundo", subliñan dende o Concello.
O peche a esta trinta e cinco edición estivo amenizado polo espectáculo Fíos de Salitre, de Mascarada O Cansorriño, os desfiles de PequEncaixe e Encaixeiras Sénior, e a actuación de Antía Muíño.
