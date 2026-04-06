FEIRA DAS PUNTILLAS

O encaixe move masas: 23.440 visitantes en Camariñas

O espectáculo 'Fíos de salitre' e a actuación de Antía Muíño pecharon unha exitosa Mostra

Espectáculo de 'Fíos de Salitre' na pasarela de Camariñas. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Camariñas

Un total de 23.440 persoas quixeron estar Onde o fío se converte en arte e confirmaron á tendencia á alza da XXXV Mostra do Encaixe de Camariñas Deputación da Coruña, que continúa medrando ano a ano, consolidada xa como unha das propostas de ocio e cultura de referencia na Semana Santa en Galicia.

Outro ano máis, destacou sobre todos os días a xornada do venres, onde 6.760 persoas entraron ao recinto. O segundo mellor día foi o xoves, con 6.054 asistentes.

Espectáculo 'Fíos de Salitre' de Mascarada O Cansorriño. / Cedida

Ademais, o mércores, o sábado e o domingo rexistráronse os números máis altos desde o ano 2011. O mércores visitaron a Mostra 1.700 persoas, o sábado 4.669 e o domingo fixeron o propio 4.256 persoas.

Antía Muíño pechou coa súa música a XXXV Mostra do Encaixe. / Cedida

A Mostra, que deixou unha elevada afluencia de visitantes no municipio, "segue a afianzarse como un dinamizador para o turismo e a hostelería de todo Camariñas, pero sobre todo son os stands alí presentes os que se benefician do público chegado de todas as partes de Galicia, de España, e de diferentes puntos do mundo", subliñan dende o Concello.

O peche a esta trinta e cinco edición estivo amenizado polo espectáculo Fíos de Salitre, de Mascarada O Cansorriño, os desfiles de PequEncaixe e Encaixeiras Sénior, e a actuación de Antía Muíño.

