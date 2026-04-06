Fiesta sorpresa en el cien cumpleaños de Dolores Ferro en O Pino
La centenaria de Veirán recibió el cariño de su hijo, nuera, nieta y otros allegados, además de la visita del alcalde y un edil
Recibió la visita de su hermana, que se desplazó desde Bilbao para no perderse la celebración
Dolores Ferro Seijo, vecina de Veirán, parroquia de Gonzar (O Pino), acaba de celebrar su 100 aniversario arropada por el cariño de su familia y de sus allegados. La nueva centenaria compartió este día tan especial con su hijo Manuel, su nuera Consuelo y su nieta Lola, con los que convive actualmente, así como con amigos, lugareños de la parroquia y su hermana, desplazada desde Bilbao para la ocasión. Hubo, además, fiesta sorpresa, lo que aumentó la carga emotiva.
Regidor y edil
Hasta el lugar se desplazó también el alcalde de O Pino, Manuel Taboada, acompañado del edil Gerardo Pintor, quienes quisieron sumarse al homenaje entregándole un ramo de flores en nombre de todos los pinenses. "Desde o Concello do Pino trasladan a Dolores Ferro os seus parabéns por acadar esta destacada efeméride, ao tempo que poñen en valor o papel das persoas maiores como depositarias da memoria, da experiencia e da identidade colectiva do municipio", apuntaban los munícipes.
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