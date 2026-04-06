Fiesta sorpresa en el cien cumpleaños de Dolores Ferro en O Pino

Dolores Ferro Seijo, vecina de Veirán, parroquia de Gonzar (O Pino), acaba de celebrar su 100 aniversario arropada por el cariño de su familia y de sus allegados. La nueva centenaria compartió este día tan especial con su hijo Manuel, su nuera Consuelo y su nieta Lola, con los que convive actualmente, así como con amigos, lugareños de la parroquia y su hermana, desplazada desde Bilbao para la ocasión. Hubo, además, fiesta sorpresa, lo que aumentó la carga emotiva.

Regidor y edil

Hasta el lugar se desplazó también el alcalde de O Pino, Manuel Taboada, acompañado del edil Gerardo Pintor, quienes quisieron sumarse al homenaje entregándole un ramo de flores en nombre de todos los pinenses. "Desde o Concello do Pino trasladan a Dolores Ferro os seus parabéns por acadar esta destacada efeméride, ao tempo que poñen en valor o papel das persoas maiores como depositarias da memoria, da experiencia e da identidade colectiva do municipio", apuntaban los munícipes.