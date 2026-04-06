Los temporales golpean a los pescadores gallegos: "Estivemos un mes e pico amarrados a porto"

El crudo invierno ha pasado factura al sector pesquero y marisquero en Galicia, y la sucesión de temporales ya se ha plasmado en cifras: una caída del 18% los ingresos de las lonjas y un 23% menos de capturas en el primer trimestre del año respecto al mismo periodo de 2025, según los registros de Pesca de Galicia.

Así, entre enero y marzo las rulas gallegas han facturado 74,8 millones de euros y han comercializado 16 millones de kilos de pescado y marisco, cifras que contrastan con los 91,2 M€ de ingresos y los 20,8 millones de kilos registrados en el primer trimestre de 2025.

Las especies que más ingresos generan siguen siendo la merluza, que superó los 23,1 M€ en el primer trimestre, seguida del rape (5,1 M€), el lirio (3,6 M€), el pulpo (3,2 M€), la juliana y la anchoa, (2,8 M€), el erizo (2,6 M€), el gallo (rapante, 2,4 M€), el jurel (2,3 M€) y el pez espada (1,66 M€).

Entre los mariscos bivalvos, muy afectados por una alta mortandad, destaca la almeja japónica, que generó 2,17 millones, mientras que la almeja fina apenas generó 350.000 euros, y el berberecho menos 100.000 €.

Por lonjas, la de Vigo encabeza el ranking de ventas en cuanto a volumen de facturación, superando los 15,6 millones de euros entre enero y marzo (3 millones de kilos comercializados), seguida de Celeiro (11,7 M€ y 2,7 millones de kilos), A Coruña (11,3 M€ y más de 3 millones de kilos), Burela (11 M€ y 1,8 millones de kilos).

Ribeira se mantiene en quinto lugar con más de 7,7 M€ de ingresos (2,7 millones de kilos distribuidos).

El patrón mayor de Fisterra, Joaquín Fábregas, tiene claro que la principal causa del descenso de capturas e ingresos en lo que va de año "é, sobre todo, o mal tempo, xa que estivemos mes e pico amarrados, e senón se vai ao mar non hai peixe nin cartos".

Un año flojo de pulpo

Además, añade, "non está sendo un bo ano de polbo", y eso que en el verano de 2025 la pesquería de esta especie se interrumpió durante tres meses.

"O primeiro mes despois da veda e do paro biolóxico pescouse ben, pero despois xa foi a menos", afirma Fábregas. Cree que la escasez también guarda relación "con que este ano houbo moito mar de fondo e iso non é bo para o polbo".

En el primer trimestre, las capturas de pulpo apenas superaron los 280.000 kilos en toda Galicia, mientras que en el mismo periodo de 2025 se comercializaron más de 338.000 kilos. "O único bo é o prezo", afirma el patrón mayor de Fisterra, "pois se non se pagase tan ben non compensaba ir ao mar", añade.

La cotización media en lonja ronda los 12 euros por kilo, llegando a cotizarse los mejores ejemplares a más de 20 €/kg, según los registros de Pesca de Galicia.

En breve se prevé que se apruebe el nuevo plan de explotación y, a falta de confirmación oficial, todo apunta, según Joaquín Fábregas, a que este año habrá una veda de dos meses.

Por contra, otras especies que abundan, como el abadejo, "non podemos pescalo, porque temos un límite de 5 quilos por día", subraya el patrón mayor de Fisterra.

Precios del gasóleo

A los problemas del mal tiempo y la escasez de recursos, se suma ahora el alza del precio del gasóleo debido a la guerra en Irán.

Aunque el sector pesquero cuenta con una bonificación, "pasamos de pagar 68 centímos por litro a 1,20 €/l, e isto é outro atranco moi importante, especialmente para os barcos máis grandes, pois con estes custos non compensa saír ao mar", concluye Joaquín Fábregas.