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Xeal incorpora nuevos equipos para reforzar la seguridad y eficiencia en sus factorías de Cee y Dumbría

El plan de modernización permite a los operarios realizar tareas de forma remota

Factorí­a de fabricación de ferroaleaciones de Xeal en Dumbría.

Factorí­a de fabricación de ferroaleaciones de Xeal en Dumbría. / Xeal

José Manuel Ramos Lavandeira

Cee

Xeal sigue avanzando en su plan de modernización con la incorporación de nuevos equipos diseñados para reforzar la seguridad y la eficiencia en sus operaciones industriales en sus factorías de Cee y Dumbría, así como con la actualización tecnológica y ambiental de la Central Hidroeléctrica de Fervenza I.

"Estas actuaciones, orientadas a reducir riesgos, mejorar la productividad y avanzar en sostenibilidad, son resultado del compromiso de la compañía con la innovación y la protección de las personas y el entorno", subrayan desde la compañía.

Área de industria

Incorporó dos nuevos equipos estratégicos para la división industrial que permitirán impulsar la modernización y la seguridad de sus operaciones, culminando así un año de intenso trabajo en las fases de ingeniería y construcción. "Esto representa un hito clave dentro del plan de modernización y refleja el compromiso continuo con la excelencia técnica y la seguridad industrial", aseguran.

Los nuevos equipos han sido diseñados específicamente para operar en zonas próximas a los hornos, permitiendo que los operadores realicen estas tareas de forma remota. Así, se elimina la exposición directa al metal líquido (que alcanza temperaturas superiores a los 1.600ºC), reforzando de manera sustancial la seguridad en una de las áreas más sensibles del proceso productivo.

Más protección para los trabajadores

"Gracias a estas nuevas soluciones tecnológicas será posible, por tanto, reducir riesgos, mejorar la productividad y reforzar la protección de las personas en áreas críticas del proceso productivo", indican.

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Para Justo Trillo, director de la división industrial de Xeal, "la incorporación de estos equipos representa un paso importante en la mejora y modernización de nuestras operaciones. Los responsables de Mantenimiento de las plantas de Cee y Dumbría han trabajado conjuntamente con el fabricante para garantizar que su diseño e implementación respondan a nuestras necesidades reales".

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