Xeal incorpora nuevos equipos para reforzar la seguridad y eficiencia en sus factorías de Cee y Dumbría

Xeal sigue avanzando en su plan de modernización con la incorporación de nuevos equipos diseñados para reforzar la seguridad y la eficiencia en sus operaciones industriales en sus factorías de Cee y Dumbría, así como con la actualización tecnológica y ambiental de la Central Hidroeléctrica de Fervenza I.

"Estas actuaciones, orientadas a reducir riesgos, mejorar la productividad y avanzar en sostenibilidad, son resultado del compromiso de la compañía con la innovación y la protección de las personas y el entorno", subrayan desde la compañía.

Área de industria

Incorporó dos nuevos equipos estratégicos para la división industrial que permitirán impulsar la modernización y la seguridad de sus operaciones, culminando así un año de intenso trabajo en las fases de ingeniería y construcción. "Esto representa un hito clave dentro del plan de modernización y refleja el compromiso continuo con la excelencia técnica y la seguridad industrial", aseguran.

Los nuevos equipos han sido diseñados específicamente para operar en zonas próximas a los hornos, permitiendo que los operadores realicen estas tareas de forma remota. Así, se elimina la exposición directa al metal líquido (que alcanza temperaturas superiores a los 1.600ºC), reforzando de manera sustancial la seguridad en una de las áreas más sensibles del proceso productivo.

Más protección para los trabajadores

"Gracias a estas nuevas soluciones tecnológicas será posible, por tanto, reducir riesgos, mejorar la productividad y reforzar la protección de las personas en áreas críticas del proceso productivo", indican.

Para Justo Trillo, director de la división industrial de Xeal, "la incorporación de estos equipos representa un paso importante en la mejora y modernización de nuestras operaciones. Los responsables de Mantenimiento de las plantas de Cee y Dumbría han trabajado conjuntamente con el fabricante para garantizar que su diseño e implementación respondan a nuestras necesidades reales".