Zas reabre o Platas Reinoso tras un investimento de 800.000 euros en infraestruturas deportivas

A xornada acolleu varios partidos de fútbol e unha churrascada popular

O alcalde, Manuel Muíño, á esquerda, no acto de reapartura do Platas Reinoso. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Zas

O Concello de Zas inaugurou o renovado Estadio Municipal Platas Reinoso, en Baio, nun acto que resultou todo un éxito de participación e que congregou a un gran número de veciños e veciñas que encheron as instalacións deportivas.

A actuación enmárcase dentro dunha aposta firme do Concello de Zas pola mellora das infraestruturas deportivas "como motor de desenvolvemento social, promoción da saúde e dinamización da vida local". Nos últimos anos, o goberno municipal investiu 800.000 euros en distintas actuacións, "situando a Zas entre os concellos que máis esforzo económico realizan neste ámbito na Costa da Morte", subliñan.

Céspede de última xeración

Os traballos incluíron a renovación integral do céspede dos dous campos municipais de fútbol, destacando no caso do Platas Reinoso a instalación dun céspede de última xeración que sitúa o estadio á vangarda das instalacións deportivas da comarca. Tamén se acometeron melloras nos espazos anexos, co obxectivo de ofrecer instalacións máis cómodas, accesibles e funcionais. Ademais, realizáronse importantes actuacións nos pavillóns municipais, como o cambio das cubertas en Baio e Zas.

O evento contou coa presenza do alcalde, Manuel Muíño, así como do presidente da Xunta Xestora da Real Federación Galega de Fútbol, Pablo Prieto, e o delegado da RFGF na Coruña e na Costa da Morte, Manuel González Corredoira.

Ambiente festivo

A xornada deu comezo cun partido das categorías inferiores do Club Deportivo Concello de Zas e cun encontro amigable que enfrontou a un combinado de veteranos do CD Baio e do Sporting Zas fronte a xogadores do equipo sénior de ambos clubs. Ademais, a celebración completouse cun ambiente festivo no que non faltou unha churrascada popular para todos os asistentes.

O alcalde subliñou que "este é o resultado do importante esforzo inversor realizado nos últimos anos en materia deportivas", e agradeceu "a colaboración do Sporting Zas, que acolleu ao CD Baio durante o tempo que duraron as obras".

