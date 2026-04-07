Controlado el incendio de Carballo y A Laracha que quemó 190 hectáreas de monte

La Consellería de Medio Rural asegura que a las 15.37 horas de hoy quedó controlado el incendio iniciado el lunes en la parroquia de Noicela (Carballo), y que acabó uniéndose con otro registrado en Caión (A Laracha).

Según las últimas estimaciones provisionales, el fuego, iniciado ayer a las 14.20 horas, afectó a una superficie de alrededor de 190 hectáreas. Para su extinción se movilizaron 4 técnicos, 17 agentes, 21 brigadas, 20 motobombas, 2 palas, 3 unidades técnicas de apoyo, 3 helicópteros y 4 aviones.

Tres municipios

Por su parte, el incendio del municipio pontevedrés de Ponteareas, en la parroquia de Ribadetea, quedó extinguido a las 17.46 horas de hoy. Finalmente, afectó a una superficie de 750 hectáreas, en los términos municipales de Ponteareas, Pazos de Borbén y Mos, de las cuales 550 se corresponden con monte arbolado y 200 con monte raso.

En este fuego, que se inició ayer a las 14.47 horas, fue preciso decretar la Situación 2 como medida preventiva por su proximidad al núcleo de O Galleiro, en el municipio de Pazos de Borbén, una situación que ya ha sido desactivada. Para la extinción de este incendio se movilizaron en total 6 técnicos, 18 agentes, 26 brigadas, 16 motobombas, 2 palas, 1 unidad técnica de apoyo, 5 helicópteros y 6 aviones.