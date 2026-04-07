Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Centro senfogar BelvísComercio SantiagoAutovía BriónArtemis IIGuerra Oriente Medio
instagram

Evacuado en helicóptero tras quedar su pierna atrapada por un tractor en Ordes

No fue necesario excarcelar a la persona herida, y fue liberada por los vecinos

Ocurrió en la localidad de Froxil, parroquia de Ardemil, al filo de las 18.30 horas

Un helicóptero del 112 durante un operativo

Un helicóptero del 112 durante un operativo / Helico

Marcos Manteiga Outeiro

Ordes

Una persona tuvo que ser evacuada una persona en helicóptero tras quedar atrapada por un tractor en Ordes. Pese a la aparatosidad del suceso, no fue necesario excarcelar.

El 112 Galicia tuvo conocimiento de este incidente alrededor de las 18.30 horas. Según indicó un particular, una persona había quedado con la pierna atrapada por un tractor, en el lugar de Froxil, en Ardemil.

Medios aéreos

Ante los datos, los gestores del 112 Galicia solicitaron la intervención del Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó hasta el punto el helicóptero medicalizado con base en Santiago. También acudieron al lugar los Bombeiros de Ordes, aunque cuando llegaron la víctima ya había sido liberada por unos particulares.

Noticias relacionadas y más

El herido fue finalmente trasladado a bordo de la aeronave. Por último, participaron en este operativo la Guardia Civil y la Policía Local.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents