Buscan a diez propietarios para notificar y avanzar en el polígono agroforestal previsto en Valga

La Xunta continúa con el procedimiento de aprobación para el desarrollo de un polígono agroforestal de iniciativa pública en Valga, con la mira puesta en poner en producción terrenos con buenas condiciones para ello pero que, sin embargo, han sido abandonados. Dicha área constará de 29,75 hectáreas (como 30 campos de fútbol), y se ubicará en la parroquia de San Miguel, al amparo de la Lei de recuperación da terra agraria de Galicia. Son 377 parcelas de 107 titulares catastrales, de los cuales faltan por localizar (según publicaba el DOG este lunes) aún diez.

En cuanto al destino de esas tierras, se determinarán los usos agroforestales con mayor potencial en función de las condiciones agronómicas y que se definirán en el proyecto técnico del polígono. El regidor, José María Bello, abogaba en su día por la plantación de vides. De este modo, la Consellería do Medio Rural, en colaboración con el Ayuntamiento y tras abrir un período de información o actuaciones previas con el fin de conocer las circunstancias del caso, resolvió la conveniencia de iniciar dicho procedimiento. El objetivo prioritario será poner en producción áreas de tierra agroforestal con buena capacidad productiva que consiguieron con el paso del tiempo estados de abandono o infrautilización, recuperando de este modo una apropiada actividad de explotación agrícola o forestal, así como mejorar la estructura territorial de explotaciones ya existentes o la puesta en marcha de nuevas iniciativas productivas.

Abandono o mitad infrautilizado

Hay que señalar que las causas por las que procede desarrollar este polígono de iniciativa pública pasan por la existencia de la citada situación productiva con un estado de abandono o en las que no se trabaje en un mínimo del 50 % de la superficie de tierras del polígono agroforestal, por lo que se le da carácter preferente para recuperar las tierras apropiadas en zonas de producciones acogidas a indicaciones geográficas protegidas y denominaciones de origen, así como para producciones que estén optando a ese reconocimiento o cualquier otra marca de garantía de calidad.