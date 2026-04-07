'Parche' habitacional: licitan 26 viviendas públicas en As Galanas y 17 para Lalín

El Gobierno gallego construirá 26 viviendas de promoción pública en la zona de As Galanas, en el municipio de Teo, con una inversión cercana a los cinco millones de euros, según acordó este lunes el Consello de la Xunta. Y a esta cifra hay que añadirle otras 17 en Lalín, por 3,3 millones.

De dos a cuatro dormitorios

En cuanto al primer municipio, las viviendas se construirán en una parcela cedida gratuitamente por el Ayuntamiento de Teo y según el proyecto redactado por Sabín Blanco Arquitectos. En total se levantarán 13 viviendas de dos dormitorios, 10 de tres dormitorios y tres de cuatro dormitorios. Una de las viviendas de dos dormitorios estará adaptada para su uso por personas con movilidad reducida.

La obra se licitará por un importe de 4.927.128,41 euros, a los que hay que sumar los 207.116,91 euros en que se adjudicó el contrato de redacción del proyecto y dirección de obra. La financiación corresponde en su totalidad a la Xunta de Galicia, sin existir cofinanciación con fondos europeos o estatales.

El Ejecutivo autonómico desarrolla, además, un segundo proyecto para la construcción de 36 viviendas de promoción pública en otra parcela cedida por el Ayuntamiento teense en A Ramallosa. En este caso, se licitó el pasado 10 de marzo la redacción del proyecto, dirección de obra y obra de construcción de las viviendas por un importe cercano a los 8,8 millones de euros. Todas las viviendas construidas serán de promoción pública y tendrán calificación permanente.

Para Deza

En lo que atañe a la capital de Deza, se obrarán otras 17 viviendas de promoción pública, también en una parcela cedida gratuitamente por el Ayuntamiento de Lalín y según el proyecto redactado por Germán Gómez Espejo, según destacaba el presidente Rueda en el Consello da Xunta de este lunes.

El inmueble contará con un sótano para garaje, planta baja destinada a una vivienda adaptada para personas con movilidad reducida, trasteros y cuartos de servicios, y tres plantas más destinadas a viviendas. En total se construirán 10 viviendas de dos dormitorios, seis de tres dormitorios (una de ellas adaptada para su uso por personas con movilidad reducida) y una de cuatro dormitorios.

Sin cofinanciación

La obra se licitará por un importe de 3.278.227,07 euros, a los que hay que sumar los 118.580 euros en los que se adjudicó el contrato de redacción del proyecto y dirección de obra. La financiación corresponde en su totalidad a la Xunta de Galicia, sin existir cofinanciación con fondos europeos o estatales.