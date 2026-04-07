Estabilizados los incendios de Carballo y Laracha tras calcinar unas 150 hectáreas

La Consellería de Medio Rural confirmó que los incendios forestales iniciados en Noicela (Carballo) y Caión (A Laracha), que acabaron uniéndose en un solo frente, quedaron estabilizados desde las 20.49 horas del lunes y, según las últimas estimaciones provisionales, las llamas quemaron unas 150 hectáreas.

Para las labores de extinción se han movilizado, por el momento, 2 técnicos, 13 agentes, 16 brigadas, 14 motobombas, 1 pala, 3 unidades técnicas de apoyo, 3 helicópteros y 4 aviones.

Cabe recordar que, a media tarde del lunes, tuvieron que ser desalojadas, de forma preventiva, cinco viviendas en el municipio larachés, si bien no hubo que lamentar daños personales ni tampoco materiales, más allá de los sufridos en el monte quemado.

Seiscientas hectáreas

Por otro lado, Medio Rural señala también que el incendio que se inició en la parroquia de Ribadetea (Ponteareas) permanece estabilizado desde las 00.08 horas de hoy. Según las últimas mediciones disponibles, de carácter provisional, afecta a una superficie de alrededor de 600 hectáreas, en los términos municipales de Ponteareas, Pazos de Borbén y Mos.

En este incendio fue necesario decretar la Situación 2 como medida preventiva por su proximidad al núcleo de O Galleiro, en el municipio de Pazos de Borbén, situación que ya ha sido desactivada.

Para la extinción de este fuego se han movilizado, por el momento: 4 técnicos, 17 agentes, 25 brigadas, 16 motobombas, 2 palas, 1 unidad técnica de apoyo, 5 helicópteros y 6 aviones.

Teléfonos gratuitos

La Consellería de Medio Rural recuerda que está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085, al que deben llamar en caso de detectar algún incendio forestal.

Además, existe un teléfono anónimo y gratuito para denunciar cualquier actividad delictiva incendiaria de la que se tenga sospecha o conocimiento: 900 815 085.

Asimismo, toda la información actualizada sobre incendios forestales que superen las 20 hectáreas puede consultarse en la cuenta de X (antes Twitter): @incendios085.