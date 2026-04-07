El atasco nuestro de cada día: la autovía de Brión vuelve a colapsarse tras dos accidentes con cuatro heridos

Es el pan nuestro, si no de cada día, sí de cada semana: el colapso en la autovía AG-56 de Brión a primera hora. Esta vez la causa han sido dos accidentes casi seguidos con 4 heridos leves. Pero cuando no se trata de alcances, la simple afluencia de conductores residentes en Ames, Brión, Noia y sus grandes urbanizaciones obran la retención. Y es que 25.000 vehículos por jornada, y cerca de 300 tráileres que desde 2018 tienen prohibido atravesar Milladoiro, desbordan dicho vial.

Uno de los dos accidentes que se registraron este lunes en la AG-56 / Cedida

A estas cifras hay que sumar la de automovilistas que hacen caso a la recomendación de no circular por Milladoiro, y se desvían motu propio por As Galanas hacia la AG-56... o Laraño. En concreto, era la Guardia Civil la que confirmaba lo que se anunciaba en los grupos de WhatsApp desde bastante antes: un primer siniestro acaecido en torno a las 07.34 horas en el kilómetro 3,2 en dirección Santiago, poco después de la salida que lleva a la Travesía de Pardiñas. Se trataba de una colisión en la que se han visto involucrados tres vehículos, con dos heridos leves.

Acto seguido

Y unos minutos después, y a cien metros, la situación se volvía más complicada si cabe, al producirse otro accidente en el punto kilométrico 3,3 entre dos turismos, que terminaba con otros tantos heridos leves. La Guardia Civil, con Protección Civil y Policía Local de Ames, más los equipos de mantenimiento, hicieron lo que pudieron para desviar a los vehículos por la rotonda de Pardiñas.

Cientos o miles

Y el problema es que los cientos, sino miles, de automovilistas que se dirigían a trabajar o estudiar a la capital de Galicia también veían más que complicado echar mano del plan b: la vieja carretera AC-543 por Roxos. Pues bien, a esa misma hora, la kilométrica caravana, similar a la de la autovía, llegaba a Bertamiráns. Los lugareños más duchos echaban mano de la tercera alternativa, a través de A Condomiña en dirección a Milladoiro, pero fueron pocos los afortunados que lograron llegar a tiempo.

Incorporaciones

El fenómeno de las caravanas en esta autovía suele tener, además, como punto clave las incorporaciones, bien desde la capital de Ames o bien hacia As Galanas, aunque desde el ejecutivo local amesano rechazaban de plano que las obras o humanización de su mayor urbe tengan algo que ver con esta dinámica. Finalmente, no fue hasta casi las 10.00 de la mañana cuando la circulación se volvía viable en la que se suponía la solución a los atascos de entrada a Santiago: una autovía de cuatro carriles que, además, ha soportado en los últimos meses obras en su entronque con la SC-11, ya en A Rocha.