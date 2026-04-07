ARTESANÍA
A historia de 'Mar de Hielo', a xoia con encaixe máis íntima da camariñana Josefina Campaña
Tras debutar na pasarela da Mostra optará aos Premios Artesanía de Galicia
A artesá Josefina Campaña, á fronte da firma Ondas do Mar, que participou por primeira vez no desfile de Grandes Deseñadores da Mostra do Encaixe de Camariñas, eleva o encaixe aos Premios Artesanía de Galicia cunha peza única: a gargantilla Mar de Hielo.
A peza é moito máis ca unha xoia de vangarda; é unha sentida homenaxe. Tal e como explica a propia creadora, o colar está dedicado "a todos os mariñeiros que xa non están, que marcharon por desgraza no mar ou aos que xa lles tocou irse, e aos que quedan a día de hoxe". Pero, por riba de todo, é un tributo moi persoal ao seu pai, o mariñeiro Ramón Campaña, coñecido na vila co alcume de O Ulludo.
Á elaboración desta gargantilla exclusiva adicou máis de tres meses de intenso traballo no taller, empregando fíos especiais para acadar o espectacular resultado final.
Unha vida ligada ao mar
O vínculo de Josefina co mar vai moito máis alá da estética da súa marca. Filla e familiar de mariñeiros —pertence á coñecida familia dos Campaña de Camariñas—, a artesá, ademais de ser profesora de palillo e ter estudado tres anos de deseño, conta co título de patrón e motorista de barco.
"Nun principio da miña vida quería ser mariñeira. A día de hoxe iso cambiou, conseguín saír de cousas tristes, logrei poñer fío ás ondas do mar e dedicarlle a meu pai esta gargantilla", confesa emocionada.
Amor polas raíces
Mar de Hielo convértese así no testemuño físico dese inmenso amor polas raíces. Este mesmo sentimento foi o que a levou a dedicarlle tamén ao seu pai o seu recente libro, De nena, artesá a muller.
Tras o frenesí da Mostra e o recoñecemento do seu traballo, Josefina agarda agora compartir esta xoia para "ensinarlle ao mundo enteiro a gargantilla Mar de Hielo", demostrando unha vez máis que o encaixe de Camariñas é unha arte viva capaz de contar as historias máis profundas e auténticas da Costa da Morte.