Los incendios de Carballo y Ponteareas afectan a 280 hectáreas

El fuego forestal regresó de nuevo a Galicia este lunes, en una jornada previa a las lluvias. Por un lado, el fuego que inicialmente afectó al monte Galleiro, en el municipio pontevedrés de Ponteareas, parroquia de Ribadetea, ascendía anoche a 200 hectáreas calcinadas y se había extendido a los municipios de Pazos de Borbén y Mos.

Se activó sobre las 14,45 horas, cuando se registraron varios focos por lo que, las primeras hipótesis apuntan a intencionalidad, si bien tal y como han indicado fuentes consultadas por Europa Press, será la investigación la que confirme este extremo.

En su extinción trabajaban 13 agentes, 19 brigadas, 13 motobombas, dos palas, cuatro técnicos, una unidad técnica de apoyo, cinco helicópteros y seis aviones.

En este incendio, la Consellería do Medio Rural ha decretado la Situación 2 por su proximidad al núcleo de Galleiro, en el municipio de Pazos de Borbén.

En declaraciones a Europa Press, la alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro, explicó que los medios «están intentando controlar» el fuego, pero la situación está «complicada» por el viento. Aunque en un primer momento apuntaba a la hipótesis de que se había ocasionado por el incendio de un tractor, posteriormente ha matizado que esta causa todavía no está confirmada.

Asimismo, la regidora informó de que había sido necesario desalojar por precaución a un vecino con movilidad reducida en el lugar de Mouro.

Incendio de ayer en el monte Galleiro, en el municipio pontevedrés de Ponteareas / Elena Fernández

El incendio se junta en Carballo y A laracha

También permanecen activos los incendios en los ayuntamientos de Carballo, parroquia de Noicela, y en A Laracha, en Caión, que se han unido y queman más de 80 hectáreas.

Este fuego ha motivado el desalojo de forma preventiva a los vecinos de cinco casas de Caión, en A Laracha, aunque no fue necesario activar la situación 2 por parte de la Consellería do Medio Rural.

Conforme ha explicado a Europa Press el alcalde de A Laracha, José Manuel López, los vecinos de cinco casas de la zona de Outeiro y Campo da Costa fueron desalojados de forma preventiva.

Sin embargo, a medida que la situación fue mejorando, tal y como ha indicado el regidor, pudieron volver a sus hogares sin que se lamentasen daños personales ni materiales.

Por su parte, el concejal delegado de Servicios, Medio Ambiente, Playas y Protección Civil de Carballo, Miguel Vales, ha detallado que el incendio, que se inició en la parroquia de Noicela avanzó hacia los lugares de Leira y Carballedo, donde maquinaria de la Xunta trabajó para evitar que las llamas llegasen a las viviendas.

De este modo, finalmente no fue necesario evacuar viviendas en las parroquias de Carballo, ni tampoco el cámping de Ás Névedas, pese a la preocupación inicial.

En su extinción, se han movilizado, hasta el momento, siete agentes, 12 brigadas, 10 motobombas, una pala, dos técnicos, tres unidades técnicas de apoyo, tres helicópteros y cuatro aviones.

Fuentes consultadas por Europa Press han explicado que las primeras hipótesis apuntan a que el incendio registrado en Noicela pudo tener su origen en una quema agrícola.

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En estos momentos, están prohibidas hasta nuevo aviso las quemas de restos forestales debido a las condiciones meteorológicas.