CULTURA

Maxia, cerámica e robótica para celebrar o Mes do Libro nas bibliotecas de Dumbría

As actividades desenvolveranse nos cinco centros de lectura do municipio

Biblioteca municipal do Ézaro.

Biblioteca municipal do Ézaro. / Concello de Dumbría

José Manuel Ramos Lavandeira

Dumbría

As cinco bibliotecas municipais do Concello de Dumbría acollerán diversas actividades de fomento da lectura con motivo da celebración do Mes do Libro e o Día Mundial do Libro.

Despois da grande acollida que tivo a programación de Semana Santa, con 112 usuarios, o Abril de Libros trae novos talleres ás bibliotecas, coa cofinanciación do programa Ler Conta Moito, da Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia.

O mércores, día 15, a bilbioteca do Conco acollerá o obradoiro con papel Bestiario animal. Pedras de Papel, para nenos desde os 3 anos, e o martes 21, o mago Pedro Bugarín impartirá un obradoiro de maxia no centro de lectura de Berdeogas.

Cuncas creativas

As actividades continuarán o venres 24 en Olveira co obradoiro de robótica LEGO WeDO. Jóvenes Científicos para rapaces a partir de 7 anos. E o luns, día 27, Muxiarte levará a Buxantes o taller Cuncas creativas: imaxinación en cerámica, a partir de 2 anos. O ciclo pecharase o xoves 30 no Ézaro cun obradoiro de xoguetes de cartón e papel para rapaces de 0 a 3 anos.

Noticias relacionadas y más

Todos os obradoiros se celebrarán ás 18.00 horas, e todas actividades son gratuítas e de aforo limitado, polo que será necesario realizar a solicitude de praza cubrindo o formulario: https://forms.gle/tUZEvY3FZhWsynF19.

