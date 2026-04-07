CULTURA
Todo o que podes facer en Cee esta fin de semana: novela, monólogo e concerto
José Pardiñas Alvite presenta o venres 'En vísperas de nada'
Cee vivirá outra fin de semana cargada de citas culturais. O venres, día 10 ás 20.00 horas, presentarase no IES Fernando Blanco En vísperas de nada, a novela de José Pardiñas Alvite. O autor estará acompañado pola alcaldesa, Margot Lamela, e o xefe de estudos do instituto, Diego Carril.
Esta é a primeira novela tras a recente xubilación do que fora profesor de automoción no IES Fernando Blanco. Unha obra que é unha viaxe ao mundo rural onde el naceu e se criou, unha meditación sobre o paso do tempo, a soidade e a conexión coa terra. Publicada pola editorial Club Universitario, de Alicante, a novela aborda o declive do rural dende unha fonda conexión coa natureza.
Monólogo cómico
E o sábado 11, ás 20.30 horas no Auditorio Baldomero Cores, Sergio Alba presentará o monólogo cómico Dous rombos. Pasa para a cama!. O músico e humorista de Monterroso transportará aos asistente ata os anos 80 para lembrar aqueles tempos difíciles pero felices.
O protagonista, facendo un xogo de palabras, anticipa a aqueles que aínda non coñecen esta proposta artística que gozarán "dun show no que o pasado, estará moi presente".
As entradas están á venda na biblioteca (anticipada, 8 €) e na taquilla o propio día a 10 euros.
Música en Camiño
O domingo 12, ás 20.00 horas, a protagonista será a música. A Orquestra e o Coro da Universidade de Santiago protagonizarán o concerto Música en Camiño 2026.
A orquestra está formada maioritariamente por estudantes universitarios e membros da comunidade educativa, aos que se suman colaboradores externos, creando un espazo de convivencia musical interxeracional.
Na actualidade, a formación reúne arredor de cen intérpretes no escenario, o que permite abordar repertorio de gran formato con solvencia artística.
No concerto participará a frautista Estela Blanco, nacida en Cee, e o Coro da Universidade de Santiago contará nesta ocasión coa directora convidada Anna Melinkhova, mentras que a Orquestra da Universidade de Santiago, ademáis do seu director titular, Mario Diz, contará como directora convidada con Blanca Belo.
- El histórico bar de Santiago donde los estudiantes aún beben por 70 céntimos: 'A la gente le gusta que haya algo que resista
- Caos en autovía AG-56: cuatro heridos en dos accidentes dejan colas kilométricas en los accesos a Santiago
- Santiago dijo adiós en los últimos años a sus negocios más emblemáticos
- Ames roza las 15.000 afiliaciones y ya es el tercer concello gallego con más peso del sector servicios
- La Xunta de Galicia finalizará en abril la restauración del retablo mayor de San Fins de Sales, en Vedra
- Registrado un temblor de magnitud 1,7 con epicentro en Santiago
- La Xunta calcula que las deducciones autonómicas ahorrarán a cada gallego más de 470 euros en la campaña de la renta
- Adiós a Bruno Hache, el compostelano vinculado al sector del café que deja huella por su cercanía y vitalidad