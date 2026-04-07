A porta romana da Costa da Morte atrae en Semana Santa turistas de tres continentes
A oficina da Fundación Brandomil ofreceu información a uns 300 visitantes
A oficina de información cultural e turística Brandomil. Porta romana da Costa da Morte, de Zas, promovida pola Fundación Brandomil, acolleu esta Semana Santa uns 300 visitantes.
Chegaron de diferentes puntos de Galicia, coma Ourense, Fene, Vigo ou Baiona, pero tamén doutros puntos de España: Bilbao, Madrid, Murcia ou Salamanca, entre outros. Por Brandomil pasaron tamén turistas procedentes de Alemaña, Países Baixos, Arxentina, Estados Unidos, Venezuela e mesmo de Australia.
Escasa planificación
"Unha das cousas que máis sorprende destes visitantes é que viaxan cara a Costa da Morte con pouca planificación", afirma Enrique Eduardo Iglesias, secretario xeral e do Padroado da Fundación Brandomil.
A meirande parte deles, engade, "buscan visitar destinos clave como Fisterra ou o Ézaro e gozar da paisaxe marítima, pero a súa sorpresa é máxima cando se lles indica as ofertas turísticas e patrimoniais que poden atopar en toda a zona, dende rutas de sendeirismo, como os Penedos de Pasarela e Traba entre Vimianzo e Laxe, ata festas gastronómicas como foi o caso da Festa do Congro en Muxía".
Amplia oferta patrimonial
A iso hai que engadir unha amplísima oferta patrimonial que "abraia a calquera", subliña Iglesias Seoane, e que ten como punto de partida "o xacemento romano de Brandomil para logo viaxar no tempo no Dolmen de Dombate, en Cabana, e polos nosos hórreos, como é o caso do de Carnota, o cal sempre impacta aos viaxeiros máis internacionais".
Un dos recursos que máis interese xerou nesta ocasión, engade, foi o da XXXV Mostra do Encaixe de Camariñas. "Moitos dos visitantes que pararon na oficina non coñecían esta celebración e sinalaron o interese por acudir a coñecela, do mesmo xeito así sucedeu cos actos litúrxicos e procesionais vinculados a Semana Santa de Fisterra".
Contacto cos concellos
Dende a oficina de información cultural e turística de Brandomil "procúrase manter un contacto directo con cada un dos concellos que conforman a Costa da Morte para poder achegar a oferta turística e patrimonial máis actualizada que permita consolidarnos como un referente turístico a nivel nacional", conclúe Enrique Iglesias.
