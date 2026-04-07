Visitantes en la playa fluvial estradense de Porta Pousada se quejan de que hay desperdicios pese a que no pueden acceder
El recinto de gestión municipal se cerró al público el pasado 30 de septiembre, forzándose el candado de la puerta para entrar
Continúan realizando el mantenimiento de estos espacios, como en la zona de baño de Liñares, con sus compuertas dañadas
El Concello de A Estrada recuerda que la playa fluvial de Porta Pousada lleva cerrada al público desde hace más de 5 meses y que, además, se están acometiendo tareas de mantenimiento en estos espacios, como en la zona de baño de Liñares, donde están revisando las compuertas de la presadañadas por los temporales. La noticia llega ante la aparición de quejas por la presencia de desperdicios que, paradójicamente, depositaron las personas que acceden fuera de temporada al primer recinto citado, cerrado con candado.
Así lo destacaba el edil de Servizos Municipais, Órcar Durán, explicando que "resulta realmente curioso que usuarios da praia fluvial de Liñares, que ao parecer acostuman a visitar este recinto fóra da tempada estival, se queixen do estado de conservación desta área recreativa cando están accedendo a ela nun momento no que non está autorizado o paso porque, sinxelamente, está pechada ao público dende o 30 de setembro".
Basura acumulada
Tras referirse a la basura, depositada en las papeleras y fuera de ellas, que denuncian públicamente estas personas, el concejal señaló que “o recinto non quedou deste xeito cando se pechou ao público, ao remate do mes de setembro”, sobreentendiendo que estos restos fueron aportados al recinto por aquellos que accedieron a él cuando ya estaba oficialmente cerrado. Esta basura se fue acumulando en un tiempo de inactividad oficial en este espacio.
Añadió Durán que desde el cierre al público se colocó un candado en la puerta de acceso, un cierre que ya tuvo que ser repuesto hasta en tres ocasiones. “A praia fluvial está oficialmente pechada; outra cousa é que, logo de que alguén rebentase a fechadura, fose posible entrar”, señaló Durán, asumiendo que también fueron deliberadamente retirados los carteles en los que se especificaba que no está autorizado el acceso al recinto.
Información
Aun así, en todo momento se informó a la ciudadanía (también a través de cartelería) de que el periodo de apertura finalizaba el 30 de septiembre. El concejal indicó que se dará aviso a los servicios correspondientes para que retiren la basura y se repondrá nuevamente el candado para inhabilitar el acceso. Pidió en este sentido civismo a la vecindad, recordando que el recinto no abrirá sus puertas oficialmente hasta el arranque de la temporada de baño, el próximo 23 de junio, prolongándose este periodo hasta el 6 de septiembre. Se valorará la posibilidad de dejar abierto el espacio hasta finales de este último mes, aunque dejando el baño a criterio y responsabilidad de los usuarios (ya sin servicio de socorrista).
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