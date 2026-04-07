A Estrada impulsará cursos de informática para el rural de Sabucedo con un centro tecnológico en la vieja unitaria

La Plataforma de Contración del Estado acaba de publicar la adjudicación, a la empresa Rodiño Obras y Transportes, de la obra para crear un centro tecnológico en el albergue de Sabucedo, A Estrada, en la antigua escuela unitaria, por 66.590 euros con IVA.

La iniciativa, financiada por el Concello da Estrada con fondos Leader, consiste en la reforma del citado local, añadiendo además equipamiento. En dicho centro tecnológico se llevarán a cabo cursos de formación de informática y TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) para la población rural del sur del municipio.

Actuaciones previstas

Para la implantación de la actividad será preciso, previamente, realizar una serie de actuaciones, tanto en el exterior como en el interior, encaminadas a la rehabilitación del edificio. Además, se incluirán veinte ordenadores portátiles conectados a la red wifi. Y en cuanto a las actuaciones a acometer en el inmueble, se lavará el exterior y la cubierta, sellándose las carpinterías e impermeabilizarán la cubierta inferior.

Filtraciones

Ya dentro, y ante las humedades detectadas en las paredes, se repicarán los revestimientos, se lijarán y pintarán.