Nueve agrupaciones de Protección Civil de la comarca se benefician de ayudas para mejorar sus medios operativos
La Diputación coruñesa incluye a las de Muxía, Xallas, Oroso, Dumbría, Negreira, Boiro, Carnota, Trazo y Mazaricos, además de dos entidades supramunicipales
Se podrán destinar a compra de equipamiento, maquinaria, herramientas de rescate, sistemas de comunicación o incluso a la dotación de nuevos vehículos
La Diputación de A Coruña publica la concesión definitiva de la línea de subvenciones destinada a apoyar inversiones de las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de la provincia, con una inversión total de 114.961,65 euros, de los cuales 93.979 euros tendrán repercusión directa en la comarca. En total, la resolución de la Presidencia beneficia a 16 agrupaciones y asociaciones de la provincia, que podrán mejorar sus medios materiales y operativos para hacer frente a situaciones de emergencia.
En concreto, se verán beneficiadas en el entorno compostelano la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Muxía y la de Xallas, con 11.400 euros cada una; la AVPC de Oroso, 9.880 €; la Asociación de Agrupaciones de Protección Civil y la Asociación Provincial de Agrupaciones de Protección Civil de A Coruña, 9.480 euros cada una; la AVPC de Dumbría, 7.165 €; la AVPC de Negreira, 6.670 euros; la AVPC de Boiro, 6.653 euros; la AVPC de Carnota, 4.045 euros; la AVPC de Trazo, 3.970 euros; y la AVPC de Mazaricos, con 3.952 euros.
Medios subvencionables
El programa está orientado a la adquisición de equipamiento, maquinaria, herramientas de rescate, sistemas de comunicación o incluso dotación de nuevos vehículos, reforzando así la capacidad de respuesta de un servicio esencial para la seguridad de la ciudadanía.
Estas ayudas se enmarcan en la apuesta de la Diputación por apoyar al voluntariado de Protección Civil, especialmente en los ayuntamientos de menor tamaño, donde desempeñan un papel clave en la prevención, la intervención en emergencias y el apoyo a la vecindad.
Trabajo fundamental
El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, destacó que "as agrupacións de voluntarios de Protección Civil realizan un traballo fundamental para garantir a seguridade das persoas en toda a provincia”, aportando también que “con estas axudas contribuímos a que conten con mellores medios para desenvolver o seu labor, reforzando a capacidade de resposta ante calquera emerxencia e recoñecendo tamén o compromiso do voluntariado, que é un dos grandes activos dos nosos concellos”.
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