La Asociación Adina de Amigos de Iria Flavia celebra su encuentro anual el Sábado de Pascuilla

La padronesa Asociación Adina de los Amigos de Iria Flavia, presidida por Alfonso Mella Varela, celebrará este Sábado de Pascuilla (11 de abril) su encuentro anual número 34, una cita ya tradicional que reúne a numerosos miembros y amigos en un ambiente de convivencia y recuerdo.

La jornada comenzará a las 11.00 horas con la concentración y bienvenida a todos los asistentes en el antiguo Restaurante Iria. A continuación, se realizará una visita por distintos lugares emblemáticos de Iria Flavia, evocando espacios vinculados a la infancia de los participantes y despertando recuerdos compartidos. A las 13.30 horas tendrá lugar una misa en dicha colegiata en memoria de los amigos fallecidos. Posteriormente, a las 14.30 horas, se celebrará una comida de confraternidad en el Restaurante Scala.

Horario de tarde

Por la tarde, a partir de las 18.00 horas, se rendirá un homenaje especial al socio más veterano, que en este caso es el propio presidente, en reconocimiento a su trayectoria y compromiso con la asociación. El acto incluirá intervenciones del presidente, Alfonso Mella, de José Carlos Carballido Rey, así como la participación de los asociados que deseen intervenir.

Desde la organización destacan que, como en años anteriores, se espera que el encuentro esté marcado por la emoción y el recuerdo de vivencias inolvidables, reforzando los lazos entre los miembros de la asociación.