Alza Voz de Muller regresa a Vimianzo para visibilizar o talento feminino no rural

O Concello de Vimianzo aposta pola continuidade do foro de liderado feminino no rural Alza Voz de Muller, un encontro de referencia para mulleres profesionais e emprendedoras do rural, que celebrará a súa segunda edición os días 8 e 9 de maio.

Tras o éxito da primeira edición, que reuniu a máis de 100 mulleres da Costa da Morte e doutros puntos de Galicia, o evento consolídase como un espazo de reflexión, aprendizaxe e conexión arredor dos retos que afrontan as mulleres no ámbito laboral e emprendedor, sempre desde unha perspectiva de xénero.

Tecer redes de apoio

Alza Voz de Muller nace coa vontade de visibilizar o talento feminino no rural, xerar referentes e tecer redes de apoio e colaboración entre mulleres, abordando cuestións clave como o liderado, o acceso a oportunidades, a independencia económica ou os condicionantes estruturais que seguen a impactar nas traxectorias profesionais das mulleres.

Mulleres referentes

O programa incluirá relatorios, mesas de diálogo e espazos de networking, coa participación de mulleres referentes en distintos ámbitos, configurando un espazo de inspiración, aprendizaxe e acción colectiva.