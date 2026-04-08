FORO
Alza Voz de Muller regresa a Vimianzo para visibilizar o talento feminino no rural
No encontro haberá relatorios, mesas de diálogo e espazos de networking
O Concello de Vimianzo aposta pola continuidade do foro de liderado feminino no rural Alza Voz de Muller, un encontro de referencia para mulleres profesionais e emprendedoras do rural, que celebrará a súa segunda edición os días 8 e 9 de maio.
Tras o éxito da primeira edición, que reuniu a máis de 100 mulleres da Costa da Morte e doutros puntos de Galicia, o evento consolídase como un espazo de reflexión, aprendizaxe e conexión arredor dos retos que afrontan as mulleres no ámbito laboral e emprendedor, sempre desde unha perspectiva de xénero.
Tecer redes de apoio
Alza Voz de Muller nace coa vontade de visibilizar o talento feminino no rural, xerar referentes e tecer redes de apoio e colaboración entre mulleres, abordando cuestións clave como o liderado, o acceso a oportunidades, a independencia económica ou os condicionantes estruturais que seguen a impactar nas traxectorias profesionais das mulleres.
Mulleres referentes
O programa incluirá relatorios, mesas de diálogo e espazos de networking, coa participación de mulleres referentes en distintos ámbitos, configurando un espazo de inspiración, aprendizaxe e acción colectiva.
O proxecto está cofinanciado pola Deputación da Coruña e as inscricións para participar xa están abertas a través da páxina web oficial: www.alzavozdemuller.com.
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