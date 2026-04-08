PATRIMONIO
Cabana honra a memoria de Saturnino Cuíñas cunha casa museo en Cesullas
O Concello transformou a antiga reitoral nun punto de encontro que será inaugurado o venres
O Concello de Cabana de Bergantiños inaugurará o venres, día 10 ás 19.00 horas, a Casa Museo Saturnino Cuíñas Lois, un novo espazo recuperado para uso público, que leva o nome de quen foi párroco da localidade e fillo adoptivo do concello.
"Nace coa vocación de converterse nun punto de encontro para a cidadanía, e o edificio dispón de capacidade para acoller actividades culturais, sociais e veciñais", afirman dende o goberno local que preside José Muíño.
Interese patrimonial
A casa museo atópase na antiga casa reitoral de Cesullas, rehabilitada trala súa cesión ao Concello por parte da Igrexa. As obras executadas nos últimos anos permitiron poñer en valor un edificio de interese patrimonial que se atopaba ao bordo da ruína.
Tras traballos na estrutura e na contorna, acometeuse unha segunda fase para rehabilitar o interior do inmoble e poñelo a punto como equipamento público. O investimento ascendeu a 191.059 euros.
Dende o Concello destacan que a rehabilitación "mantén o patrimonio local dotándoo de novos usos ao servizo da veciñanza, ao tempo que conserva o legado e a memoria de Saturnino Cuíñas, persoa que deixou unha fonda pegada en Cabana de Bergantiños".
Saturnino Cuíñas Lois
Saturnino Cuíñas chegou a Cesullas o 10 de abril de 1931 e, dende aquel momento, entregouse a dinamizar a vida de Cabana. Creou coros parroquiais, achegouse á mocidade e implicouse na atención aos necesitados.
Destacou tamén polo seu interese no folclore, impulsou a romaría de San Fins do Castro e incluso interviu para mellorar as infraestruturas da zona.
O 17 de marzo de 1956 foi nomeado fillo adoptivo pola corporación municipal. Saturnino Cuíñas faleceu o 7 de abril de 1978 tras case medio século de dedicación a Cabana, e cinco anos despois, o 21 de agosto de 1983, foi recoñecido como fillo predilecto do concello.
- Adiós a Bruno Hache, el compostelano vinculado al sector del café que deja huella por su cercanía y vitalidad
- Santiago dijo adiós en los últimos años a sus negocios más emblemáticos
- Activado el aviso amarillo por tormentas eléctricas con posibles granizadas en Santiago: estas son las horas críticas
- El histórico bar de Santiago donde los estudiantes aún beben por 70 céntimos: 'A la gente le gusta que haya algo que resista
- La Xunta calcula que las deducciones autonómicas ahorrarán a cada gallego más de 470 euros en la campaña de la renta
- Nuevo corte de tráfico en Santiago: una céntrica calle del Ensanche estará cerrada esta semana
- La previsión del ministro de Transportes sobre la apertura total de la autovía A-54 entre Santiago y Lugo: 'Próximamente
- Ames roza las 15.000 afiliaciones y ya es el tercer concello gallego con más peso del sector servicios