FONDOS EDIL

Carballo pon en marcha a gran metamorfose da casa do concello

O Concello licita o proxecto de rehabilitación integral para reducir á metade o gasto enerxético

Fachada da casa consistorial de Carballo. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Carballo

O Concello de Carballo dá un paso fundamental na execución da súa Estratexia de Desenvolvemento Integrado Local (EDIL) coa saída a licitación da redacción do proxecto técnico para a rehabilitación integral da casa consistorial, o primeiro que sae a concurso dentro do Plan de Actuación Integrado "Carballo a man", un ambicioso programa de transformación urbana cofinanciado pola Unión Europea que conta cun investimento total elixible de 10.912.878 euros.

Parte traseira da casa consistorial de Carballo, construída en 1973. / Cedida

A actuación prevista na casa do concello, un edificio construído en 1973, pretende atallar unha eficiencia enerxética obsoleta. O obxecto do contrato licitado é definir as solucións técnicas para convertelo nun edificio de consumo case nulo, o que suporá reducir o seu gasto de enerxía primaria non renovable nun 49,82% (pasando de 136,29 a 68,39 kWh/m² ano).

As principais liñas de actuación que deberá definir o proxecto son a mellora da envolvente, mediante a implantación dunha fachada transventilada e substitución total das carpintarías por sistemas de altas prestacións; crear unha cuberta ecolóxica con sistemas de recollida e reutilización de pluviais; integrar paneis fotovoltaicos para o autoconsumo do edificio; e renovar integralmente a iluminación con tecnoloxía LED de alta eficiencia.

Vista da Praza do Concello e da casa consistorial, á esquerda. / Cedida

Ademais, o proxecto abordará a eliminación de barreiras arquitectónicas e a mellora da sinalización para garantir a accesibilidade universal a un edificio que é a peza central dos servizos públicos municipais.

Dada a súa importancia estratéxica e o feito de que nel desenvolven o seu traballo diario case 120 persoas, o deseño final será obxecto de consulta co persoal municipal para acadar unha solución consensuada.

Noticias relacionadas y más

"Con esta licitación, Carballo non só moderniza a súa sede administrativa, senón que cumpre cos seus obxectivos de sustentabilidade, adaptación ao cambio climático e fortalecemento da gobernanza local", subliñan dende o goberno local.

