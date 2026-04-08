Belén do Campo anima desde Trazo a que las entidades vecinales soliciten unas ayudas que suman 3 millones

La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, acompañada por la alcaldesa de Trazo, Josefina Suárez, anima a las entidades vecinales a presentar sus solicitudes a la orden de ayudas del Plan específico comunitario, en régimen de concurrencia competitiva, destinada a estos colectivos, así como a asociaciones de mujeres rurales y comunidades de usuarios de aguas. El programa tiene un presupuesto de 3 millones de euros, y plazo de solicitud está abierto hasta el 20 de abril.

Así lo aseguraba durante una visita a la Asociación de Vecinos de Monzo, en el municipio de Trazo, que resultó beneficiaria en la convocatoria del año pasado, donde comprobó las actuaciones llevadas a cabo de pavimentación exterior y construcción de un porche lateral en el centro social. La representante del Gobierno autonómico explicó que las obras de mejora realizadas fueron una actuación orientada a reforzar la calidad de vida del vecindario y a impulsar el asociacionismo local.

Cohesión social

Durante la visita, Belén do Campo destacó que esta intervención contribuye a fomentar la cohesión social y a dinamizar la participación vecinal, mediante la creación de espacios protegidos para el desarrollo de actividades al aire libre. El proyecto incluyó la ejecución de una acera perimetral alrededor del edificio, que mejora notablemente los accesos peatonales, incrementando la accesibilidad al recinto. Asimismo, esta actuación permite proteger el local social del contacto directo con el agua de escorrentía procedente de la lluvia, favoreciendo su conservación.

Además, se llevó a cabo la construcción de un porche lateral en la fachada este del edificio, con el objetivo de optimizar las condiciones de estanqueidad del inmueble y generar un nuevo espacio exterior cubierto. Esta zona permitirá a los vecinos desarrollar actividades al aire libre en condiciones más cómodas y protegidas.

Convivencia

La delegada puso en valor este tipo de actuaciones, que permiten mejorar las infraestructuras de uso comunitario en el medio rural y reforzar los espacios de convivencia vecinal, contribuyendo al bienestar del conjunto de la ciudadanía.

La tramitación de este tipo de ayudas, que ya está abierta, tendrá que realizarse obligatoriamente a través de la sede electrónica de la Xunta. El programa de ayudas se estructura en dos líneas diferenciadas. La primera cuenta con un presupuesto de 2,6 millones de euros y está destinada a la ejecución de obras de acondicionamiento, reforma y ampliación de locales pertenecientes a asociaciones de vecinos y de mujeres rurales. Entre las actuaciones subvencionables se incluyen la eliminación de barreras arquitectónicas, así como intervenciones en estructuras, fachadas, cubiertas, paramentos interiores, ventanas, techos e instalaciones de fontanería, climatización, saneamiento o electricidad.

Aprovechamiento hidráulico

En relación con las traídas de agua comunitarias promovidas por comunidades de usuarios, como principal novedad de esta convocatoria, se dará prioridad a las actuaciones de mejora, reforma y reparación de las infraestructuras básicas que resultaron afectadas por los incendios forestales del verano de 2025 en las zonas declaradas en situación operativa 2. Además, también se financiarán trabajos orientados a optimizar la gestión, la medición y el control de la calidad del agua, así como la mejora de la eficiencia energética de estas instalaciones.

Y la segunda línea, con una dotación de 400.000 euros, se destina al apoyo para la adquisición de equipamiento necesario para el funcionamiento de las entidades y para la puesta en marcha de actividades específicas. En este apartado se incluyen inversiones en mobiliario, equipos informáticos y sistemas acústicos y audiovisuales.

Las ayudas podrán cubrir la totalidad de la inversión realizada, con un máximo de 12.000 euros por entidad en el caso de obras y de 5.000 euros para equipamiento.