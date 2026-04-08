Ordes cierra al tráfico la calle Emilia Pardo Bazán para acometer su humanización

El Concello de Ordes acaba de cerrar al tránsito de vehículos la calle Emilia Pardo Bazán, debido a las obras previstas en este tramo. De forma alternativa y hasta nuevo aviso, el tráfico se desviará por las calles Manuel Murguía, García Gerpe y Pascual Veiga.

Así comienza la ejecución de las obras de humanización llevadas a cabo por el Ayuntamiento ordense, cuyo presupuesto asciende a 135.419 euros (IVA incluido). El proyecto contempla la renovación completa de los pavimentos tras la demolición previa de las aceras y de los bordillos existentes, así como del pavimento que ocupaba la zona de aparcamiento. Las nuevas aceras estarán compuestas por baldosas de hormigón vibrado.

Entubados

En contacto con la zona de aparcamiento de vehículos, realizada en hormigón pulido y aglomerado en caliente, junto con baldosas de granito para el carril de circulación, se dispondrá baldosa podotáctil. También se llevará a cabo la canalización del sistema de iluminación y de las aguas pluviales mediante tubería de polipropileno y arquetas sumidero. Finalmente, se contempla el pintado de la señalización horizontal y la instalación de señales verticales.